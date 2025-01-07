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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
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Yeniden İYC Adana Başkanı seçildi! Çomu'ya güven oyu

#İlim Yayma Cemiyeti#Adana#Hüseyin Nuri Çomu

Ülke genelindeki güçlü altyapısıyla ilmi, fikri, edebi, sosyal ve akademi alanında kendini yetiştirmek isteyenlerin cemiyeti; İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Adana Şubesi’nin genel kurulu yapıldı.

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İYC Adana Şubesi tarafından yaptırılan Hacı Nazif Çelebi Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nun toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda tüm üyelerin desteğini alan Hüseyin Nuri Çomu, güven tazeleyerek yeniden seçildi. Çomu, “Hayatımın en onurlu en huzurlu anları İYC için çalıştığım anlar. Bu cemiyet büyüdükçe insan kaynağımız, dolayısıyla ülkemiz de gelişmeye devam edecek.” dedi.

BİNLERCE ÖĞRENCİYE DESTEK

Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşları arasında yer alan İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Adana Şube Başkanlığına yeniden Hüseyin Nuri Çomu, yaptığı konuşmada, İYC’nin 1951 yılından bugüne 100’ün üzerinde İmam Hatip Okulu kurulmasına, 180 öğrenci yurdunda on binlerce öğrencinin barınmasına vesile olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da yurdunda kaldığı İYC’ye bugüne kadar katkı sağlayan herkese minnettarız. Hepimiz gelip geçiciyiz. Asıl olan geride bıraktığımız eserler ve İYC gibi kurumlar.” dedi.

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Bu dönemde öğrencilerin ders çalışabilmelerine imkân sağlayacak Kitap Kahve açtıklarını belirten Çomu, “İlim, sanat, akademi yolunda yürüyen kardeşlerimize destek vermeye devam edeceğiz. Benimle birlikte İYC Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilen arkadaşlarımı da kutluyor, başarılar diliyorum. Hepimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Yeniden İYC Adana Başkanı seçildi Çomuya güven oyu

İYC Adana’nı yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Hüseyin Nuri Çomu, Mehmet Demirci, Hüseyin Öztürk, Hüseyin Turgut Bahar, Uğur Tamer, Gökhan Koç ve Murat Genç.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Mehmet Fatih Şahin, Mehmet Zeki Uyanık, Selman Sertkaya, Yaşar Çıraklı, Uğur Özen, Mehmet İbiş ve Oğuzhan Çetin.

Denetim Kurulu Üyeleri:

Mehmet Aslanbaba, Ali Sicim ve Muhammed Karaduran

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Taha Arvas, Turgut Emrecik ve Özkan Bilgin.

 

#İlim Yayma Cemiyeti#Adana#Hüseyin Nuri Çomu
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