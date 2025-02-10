Yaşar Kemal Sanat Günleri başladı

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YAŞAR KEMAL FELSEFESİ ÇOK ÖNEMLİ

Panelin açılış konuşmasını yapan Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli, Somut Olmayan Kültürel Miras dediklerini ve Binboğalar Efsanesi üzerinden yola çıktıklarını belirterek, “Yaşar Kemal’in çok önem verdiği yol üzerinden ilerliyoruz. Biri; yaratarak ve üreterek öğrenme. Öğrenmenin ezber değil bir keşif süreci olması. Düzenlenecek atölyelerde bu keşif sürecini yaratmaya çalışıyoruz. Adana’nın çok sesli kültürel mirası bu. Sözler, ağıtlar, türküler, kilimler, herkesin hayatındaki acıları, sevinçleri barındıran, maddi değerinden bağımsız olarak barındıran pek çok nesne var hepimizin hayatında.







Yaşar Kemal’in Binboğalar Efsanesi’ndeki kılıçtan yola çıkarak, gençlerin kendi çevrelerindeki bu birikimi keşfetmeye davet eden bir program. Buna olanak sağlayan bütün öğretmenlere ayrıca teşekkür ederim. 6 hafta sonra bu konuşmaların açacağı ufukla da öğretmenlerimiz ve gençlerimizin çok güzel işlere imza atacağına inanıyorum. Şimdiden heyecanla bekliyorum. Bugün panelimizde konuşma yapacak olanlara ve katılımcılara ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.





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NOBEL ÖDÜLÜNÜ HAK ETTİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yaptığı konuşmada, Yaşar Kemal küçük Yaşta iken gözü önünde babasının öldürüldüğünü, bu travmayı atlatıp dünyanın en önemli yazarlarından biri olmasının önemine değindi. Başkan Zeydan Karalar, Yaşar Kemal’in Nobel Edebiyat Ödülü alamamasının, edebiyattaki gücü ile ilgili olmadığını, kendisini kıskanıp engelleyen insanlardan kaynaklandığını aktardı. “O bizim gözümüzde Nobel Edebiyat Ödülü’nü hak etmiş ve almıştır” diye konuştu.

İNCE MEMED KÜTÜPHANESİ MÜJDESİ

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak İnce Memed kütüphanesi açtıklarını ve her gün 300 öğrencinin geldiğini ifade eden Başkan Karalar, yakında bin öğrencinin, gencin, insanın aynı anda ders çalışıp araştırma yapabileceği, kitap okuyabileceği ikinci İnce Memed Kütüphanesi’ni temelini atacaklarını açıkladı.

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Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde bir ay süren Yaşar Kemal Günleri etkinlikleri yapmaya başladıklarını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, Yaşar Kemal gibi değerlerin unutulmaması gerektiğini, her kitabından, her konuşmasından alınacak önemli dersler bulunduğunu, kitaplarının her gencin başucunda bulunması gerektiğine vurgu yaptı.

PANELE İLGİ BÜYÜKTÜ

Başkan Zeydan Karalar ve Ayşe Semiha Baban Gökçeli’nin konuşmalarının ardından; Yaşar Kemal İle Dünden Yarına Çukurova’nın Sesleri” konulu panele geçildi.

Panelin moderatörlüğünü Prof. Mustafa Apaydın yaparken, Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Em. Büyükelçi Gürcan Türkoğlu ve Metin Turan konuşmacı olarak katıldı.

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Konuşmacılar Yaşar Kemal’in hayatına, romancılığına, diline ve kişiliğine dair önemli konulara değindi.