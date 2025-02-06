'Yaşar Kemal' günleri başlıyor

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7 Şubat 2025 Cuma günü Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'ndaki etkinlikler projesi bir panel ile başlayacak. Panelde, Prof. Dr. Mustafa Apaydın (Moderatör), Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Büyükelçi Gürcan Türkoğlu ve Metin Turan konuşmacı olarak yer alacak.

Nisan 2025 ortalarına kadar iki ay boyunca bir dizi etkinlikler ve atölye çalışmalarıyla sürecek "Yaşar Kemal ile Dünden Yarına; Çukurova'nın Sesleri" tüm Adanalılara, öğretmenlere ve öğrencilere açık olacak. Atölye kayıtları 7-14 Şubat tarihleri arasında Altın Koza'ya yapılacak.

YAŞAR KEMAL'İ ANLATACAĞIZ

Altın Koza Genel Müdürü Hüseyin Orhan'ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:



"Atölyelerimiz, gençlere rekabete yönelmeden, gözlemlerini, algı ve yorumlarını farklı sanat dilleriyle, resimle, fotoğrafla, grafik tasarımla, kısa filmle ve belgesel çalışmalarıyla ifade edebilecekleri bir ortam sağlıyor. Dönem sonunda da çalışma çıktıları, derecelendirme yapılmadan paylaşılıyor. Bu yılın “Yaşar Kemal ile Dünden Yarına: Çukurova’nın Renkleri Sesleri” etkinliklerinin odağı Yaşar Kemal’in Binboğalar Efsanesi romanı. Binboğalar Efsanesi Hıdrellez şenliklerinde, göçerlerin kış için sığınacak topraklar bulma dilekleriyle başlar. Roman, yirminci yüzyılın getirdiği tarım ve üretim değişimleri ile bir yaşam biçiminin bitişini, değerlerin değişmesini, silinmesini ve bu geçişin sarsıntılarını anlatır.

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Bu romanda, Çukurova doğasının, Çukurova insanının doğa ile ilişkisinin değişimlerini izlerken, dünyanın neresinde olursa olsun eski ve yeni arasındaki yaşam biçimi farklılaşırken, insani değerlerin, birikimlerin de nasıl etkilendiğini izleriz.

Öyle eşyalar, nesneler vardır ki yaşam biçimindeki yeri, yararı kadar yüklendiği anılar, yüzyıllar boyu işlene işlene bir kültürün yaratıcılığını, yaşam sevincini, acılarını, umutlarını taşır. Roman, bu eşyaların değerlerinin göreceliğini de odağına alır.

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Romanın baş kişilerinden Haydar Usta Demirci Ocağından gelir ve neredeyse kutsallığa ulaşmıştır. Haydar Usta ocağın bin yıllık hünerini döktüğü kılıca bağlar geleneği sürdürmenin umudunu. Bu vurguyu bir şöyleşisinde şöyle ifade eder Yaşar Kemal: “Gogolün ‘Kaput’uyla Vittorio De Sica’nın ‘Bisiklet Hırsızları’ydı hep düşündüklerim...Belki de size çok uzak bir benzetme gelebilir. Ama ben böyle düşündüm ve bu romanın bütün dallarını kılıç yöresine toplamak istedim.”

GENÇLERİMİZ TANIYACAK

Altın Koza Genel Müdürü Hüseyin Orhan şöyle devam etti: "Çukurova'da, özellikle Adana’da, gelenek, görenek, el sanatı, sözlü anlatım, yemek, özel günlerin töreleri gibi zengin bir somut olmayan kültürel miras izleri hâlâ yaşıyor. Ne yazık ki gençler bu birikimi pek tanımıyor veya hızla uzaklaşıyor. Bu projede amacımız, gençlere bu mirasın farkındalığını yaratacak bir gözlem süreci sağlamak, içinde yaşadıkları zengin birikimi daha derinlemesine tanımaya özendirmek.

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Gençlerimizin Binboğalar Efsanesi’nin bu önemli temasının kendi aile ve çevrelerindeki iz düşümünü paylaşmalarını bekliyoruz.

UNESCO, somut olmayan kültürel miras (SOKÜM) dediğimiz bu birikimi, toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar olarak tanımlıyor.

Bu zenginliğin tanınması, değerinin bilinmesi dayanışma ve birlik duygusunu güçlendirdiği kadar, bir yaratıcılık kaynağı olarak da tanımlanabilir. Çukurova kültürel mirası, UNESCO listesinde dolu dolu yer almayı hak eder. Dileriz, gençlerimiz çalışmalarıyla kaybolmaya yüz tutan renklere, seslere yeniden can verme yolunda bir tohum atarlar."

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A T ÖL YE L E R



• RESİM ATÖLYESİ

• FOTOĞRAFÇILIK ATÖLYESİ

• GRAFİK TASARIM ATÖLYESİ

• BELGESEL FİLM ATÖLYESİ

• KISA FİLM ATÖLYESİ (Video Art)

• KISA ÖYKÜ ATÖLYESİ (Minimal Öykü)

• DRAMA ATÖLYESİ

• RÖPORTAJ ATÖLYESİ