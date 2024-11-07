Varda koşusu bugün başlıyor

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Adana’nın eşsiz doğası ile sporu bir araya getirdiklerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bu koşu çok özel yerlerde yapılacak bir koşu. Yaklaşık 120 yıllık tarihi olan Varda Köprüsü ve doğa harikası olan Kapıkaya Kanyonu’nu fotoğraflamak için bile dünyanın her yerinden turist çekebilecek potansiyele sahip bir coğrafya. Adana’yı, Adana’nın doğal güzelliklerini tanıtırken yanına sporu ekliyoruz. İstiyoruz ki kentimiz ulusal ve uluslararası düzeyde bu güzellikleri ile ön plana çıksın ve kentimizin turizm gelirleri artsın.”

HEYECAN 3 GÜN SÜRECEK

8 Kasım Cuma İstasyon Meydanı Gar önünde sporcu kaydı, DJ müziği ve sporcular için makarna partisi ile başlayacak olan Ultra Trail Varda etkinlikleri, 9 Kasım Cumartesi günü saat 07.30’da; 14K, 27K, 67K olmak üzere 3 kategoride yarışlarla devam edecek. 14K Hackırı’dan, 27K Belemedik’ten, 67K ise Yer Köprü’den başlayacak ve tüm kategorilerde yarış tarihi Varda Köprüsü’nde bitecek. Yarışmanın ödül töreni ise 10 Kasım Pazar günü saat 11.00’de İstasyon Meydanı’nda yapılacak.