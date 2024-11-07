×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarErdal FernergizVarda koşusu bugün başlıyor
Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
Erdal FernergizYazarın Tüm Yazıları

Varda koşusu bugün başlıyor

#Adana Büyükşehir Belediyesi#Adana#Spor

Adana Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda, paydaş kurumların katkısı ile 2. Varda Ultra Trail Koşusu cuma günü başlıyor.

Haberin Devamı

Adana’nın eşsiz doğası ile sporu bir araya getirdiklerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bu koşu çok özel yerlerde yapılacak bir koşu. Yaklaşık 120 yıllık tarihi olan Varda Köprüsü ve doğa harikası olan Kapıkaya Kanyonu’nu fotoğraflamak için bile dünyanın her yerinden turist çekebilecek potansiyele sahip bir coğrafya. Adana’yı, Adana’nın doğal güzelliklerini tanıtırken yanına sporu ekliyoruz. İstiyoruz ki kentimiz ulusal ve uluslararası düzeyde bu güzellikleri ile ön plana çıksın ve kentimizin turizm gelirleri artsın.”

HEYECAN 3 GÜN SÜRECEK

8 Kasım Cuma İstasyon Meydanı Gar önünde sporcu kaydı, DJ müziği ve sporcular için makarna partisi ile başlayacak olan Ultra Trail Varda etkinlikleri, 9 Kasım Cumartesi günü saat 07.30’da; 14K, 27K, 67K olmak üzere 3 kategoride yarışlarla devam edecek. 14K Hackırı’dan, 27K Belemedik’ten, 67K ise Yer Köprü’den başlayacak ve tüm kategorilerde yarış tarihi Varda Köprüsü’nde bitecek. Yarışmanın ödül töreni ise 10 Kasım Pazar günü saat 11.00’de İstasyon Meydanı’nda yapılacak.

#Adana Büyükşehir Belediyesi#Adana#Spor
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Ankara’nın ikinci Trump dönemine bakışı

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Özgür Özel’in Bakırhan’a karşı gürül gürül haykırması şart

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Mağaza çalışanları dikkat!

 CİHAN ŞENSÖZLÜ
CİHAN ŞENSÖZLÜ

Hulki Aktunç: Kemal Tahir’in edebiyat dünyasına armağanı

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

ABD’de ikinci Trump dönemi... Nasıl kazandı

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ
TÜM YAZARLARIMIZ