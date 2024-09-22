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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
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Vali Köşger TEKNOFEST alanında incelemelerde bulundu

#Teknofest#Adana#Teknoloji

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 2-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) hazırlıklarını yerinde inceledi. Vali Yardımcısı Emin Sait Karahaliloğlu ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın da katıldığı inceleme ziyaretinde Vali Köşger, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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GURUR VERİCİ

TEKNOFEST'in Türkiye'nin gururu sayılabilecek bir teknoloji yarışması olduğunu anlatan Vali Köşger, yaptığı açıklamada, hazırlıkların hızla devam ettiğini, 48 bin metrekare kapalı alan oluşturacağını belirterek şöyle konuştu:

BİR ÇOK ETKİNLİK

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte ilk defa düzenlenecek olan ‘Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e 1,5 milyondan fazla katılımcının gelmesini beklediklerini belirtti. Festival, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın organizasyonuyla gerçekleşecek ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Vali Köşger, gençlerin teknolojiyi benimseyen ve ülkesine bağlı bir şekilde yenilikçi çözümler üreten bir nesil olarak TEKNOFEST’e katılacağını vurguladı. Bu önemli etkinliğin Adana’da büyük bir heyecanla gerçekleşeceğini ifade etti.

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Vali Köşger TEKNOFEST alanında incelemelerde bulundu

REKOR MÜRACAAT

"Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST'in, dünyada çok iddialı bir yere oturacağını değerlendiriyorum. Bu yıl 1 milyon 600 bini aşkın takım yarışmaya müracaat etti. Yarışmanın bu yıl şehrimizde olması ve gençlerimizin yarışmaya büyük ilgi göstermesi dolayısıyla da 128 bini aşkın takım Adana'dan müracaat etti. Daha önceki TEKNOFEST yarışmalarında yapılmayan işler de bu yılki yarışmada yapılacak. Bunlardan birisi 'Şampiyonlar Ligi' olacak. Akdeniz Bölgesi'nde 50 kategoride şu ana kadar yarışmalar yapıldı. Bu 50 kategorinin şampiyonları, Adana'da kendi aralarında bir kere daha yarışacaklar ve burada ciddi bir ödül var. Bu ilk defa yapılıyor. Bu da TEKNOFEST'i bu anlamda kendi içinde daha iddialı hale getirecektir. Adana'da bunun ilk defa gerçekleştiriliyor olması çok sevindirici.

'ÇANAKKALE SAVAŞI'NIN BİREBİR SİMÜLASYONU YAPILACAK'

Ayrıca Çanakkale Dijital Müzesi kurgulanmış durumda. Bu da Adana'da ilk defa gerçekleşecek. Çanakkale savaşlarının birebir simülasyonu yapılacak. Hatta, Seyit Onbaşının kaldırdığı 270 kilogramlık top mermisini de gençlerimiz deneyimleyebilecek. Buna benzer ilkler var Adana'da. Çok muazzam bir organizasyon gerçekleştiriliyor."

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Vali Köşger TEKNOFEST alanında incelemelerde bulundu

TEKNOFEST’E ÇAĞRI

Adana Valisi Köşger, “Ben şimdiden vatandaşlarımızı Adana'ya bekliyorum. Ülkemizin gençlerinin eriştiği bilim ve teknolojideki seviyeyle Adana halkının gurur duyacaklarını tahmin ediyorum." dedi.
Vali Köşger ayrıca, festivalde birçok yeniliğin yer alacağını ve tüm vatandaşlarımızı 2-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivale davet etti.

#Teknofest#Adana#Teknoloji
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