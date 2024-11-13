Turuncu ellerle iz bıraktılar

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LÖSEV’in öncülüğünde, her yıl 2-8 Kasım tarihleri arasında gündeme gelen “Lösemili Çocuklar Haftası” Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda belediye bürokratları ve LÖSEV tarafından gerçekleştirilen farkındalık etkinleri ile kitlelere ulaştı.

SEMİNER DÜZENLENDİ

Etkinlik kapsamında, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve LÖSEV iş birliğiyle gerçekleştirilen seminerde, lösemi hastalığı hakkında toplum bilinci oluşturulmasına, kanserin tedavi yollarına ve lösemili çocukların karşılaştığı zorluklara dikkat çekildi. Fuaye alanında, LÖSEV’e destek amacıyla vakfın ürünlerinin satıldığı standın yanında, Adana Büyükşehir Belediyesi’nce lösemiye ve lösemili çocuklara dair bilgilendirme broşürlerinin ve turuncu kurdelelerin bulunduğu stant yer aldı.

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Lösemi Değil Sevgi Bulaşır

Farkındalık çalışmaları kapsamında, hafta boyunca turuncu rengin öne çıkarılacağı duyurusuyla hazırlanan “Lösemi Değil, Sevgi Bulaşır” yazılı bez pankarta, katılımcılar ellerini turuncu boyaya batırarak iz bıraktı. Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı gündüz bakımevi çocuklarının hazırladığı tiyatro gösterisi ile devam eden program büyük beğeni topladı. LÖSEV ve Adana Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikler ile lösemili çocukların yaşadığı zorlukları daha geniş kitlelere anlatmak, toplumda farkındalık oluşturmak ve kanserle mücadeleye olan desteği artırmak amaçlandı