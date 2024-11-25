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“Türkiye, OSB’lerle büyüyor”

#Adana#AOSB#Sanayi

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), tarafından düzenlenen “Akdeniz Bölge Toplantısı”na ev sahipliği yaptı. Bölgedeki sanayi temsilcilerini bir araya getiren toplantıda, Türkiye’nin ekonomik büyümesine öncü katkı sağlayan organize sanayi bölgelerinin geleceği, yeni düzenlemeler ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı.

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SANAYİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ İLE YENİ DÖNEM 

AOSB Seyhan Salonu’nda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, 5 Eylül 2024 tarihli ve 32653 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Aydın, bu yönetmelikle sanayinin üretim üssü olan ve ülke kalkınmasında önemli rol oynayan organize sanayi bölgelerine yönelik birçok önemli değişikliğe gidildiğini ifade etti. 

“Türkiye, OSB’lerle büyüyor”

TAHSİS SÜRELERİ HIZLANDI

Aydın, yeni yayınlanan OSB Uygulama Yönetmeliği’nin getirdiği avantajlar hakkında bilgi verirken, tahsis süreçlerinin hızlandığını, kamulaştırma ve altyapı çalışmalarında zaman kazandırıldığını belirterek, “Organize sanayi bölgelerimizin büyüme taleplerine cevap verecek düzenlemelerle sanayicilerimizin önünü açıyoruz,” dedi.

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Aydın konuşmasını, tahsis türleri, süre uzatımları ve yatırım kredisi kullanan katılımcılara yönelik yeni prosedürlerle ilgili katılımcıların sorularını da yanıtladı.  

“Türkiye, OSB’lerle büyüyor”

‘YEŞİL OSB’LERE ÖDÜL 

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ise konuşmasında, ülke kalkınmasında organize sanayi bölgelerinin önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin organize sanayi bölgeleriyle büyüdüğünü vurgulayan Memiş Kütükcü, Akdeniz bölgesinde yer alan 43 OSB’nin 170 bin kişiye istihdam sağladığını ifade ederek, “Son beş yılda kurulan 13 OSB, bölgenin yatırım iştahını gözler önüne seriyor. Bu potansiyeli daha da artırmak için bakanlık ile gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Kütükcü ayrıca, Yeşil OSB belgesi alan dört organize sanayi bölgesine ödülleri takdim edilirken, Adana OSB’nin “Yeşil OSB”nin yanı sıra aynı zamanda Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi aldığı açıklayarak, tebriklerini iletti. 

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 “Türkiye, OSB’lerle büyüyor”

SÜTCÜ: ADANA OSB TÜRKİYE’DE ÖNCÜ KONUMDA 

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü de bölgenin Türkiye genelindeki 400’ü aşkın OSB arasında altyapı ve üstyapısı tamamlanmış en iyi bölgelerden biri olduğunu belirtti.

Sanayicilere sundukları fark yaratan hizmetleri özetleyen Sütcü, “6 milyon metrekarelik genişleme alanımız ve 40 bin kişilik istihdam kapasitemizle Türkiye’nin sanayiye dayalı kalkınmasına örnek teşkil ediyoruz” dedi.

Bir şehirde ne varsa tüm hizmetlerin sunulduğu AOSB’de, ayrıca Beton Santrali, Sağlık Kompleksi ve Anaokulu gibi son dönemlerdeki yeni hizmetlerine ilişkin bilgi paylaşımlarında bulunan Başkan Sütcü, “Tek amacımız var sanayicilerimizin işlerini kolaylaştırıp, tüm performanslarını üretime, ihracata ve istihdama ayırmalarıdır” dedi.

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“Türkiye, OSB’lerle büyüyor”

Başkan Sütcü, Adana OSB’nin sürdürülebilirlik odaklı projelerle Türkiye’de öncü konumda olduğunu belirterek, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüme ilişkin projelerden özetler sundu. 

Toplantıda, organize sanayi bölgelerinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıları ve yatırım iştahının desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Adana Hacı Sabancı OSB’nin Yeşil OSB Belgesi alarak çevre dostu üretime katkı sağladığına dikkat çekilirken, sanayi bölgelerinin büyüme ve dönüşüm taleplerinin karşılanması için iş birliği çalışmalarının devam edeceği kaydedildi. 

“Türkiye, OSB’lerle büyüyor”

KİMLER KATILDI

Adana Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Adana OSB Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara ve Nedim Büyüknacar, Bölge Müdürü Ersin Akpınar, bölgedeki OSB’ler ve odaların temsilcileri ile sanayiciler.

 

#Adana#AOSB#Sanayi
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