Türk kumaşı kadın tasarımcılara emanet

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ATHİB’in düzenlediği 13. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nda finale kalan 10 tasarımcıdan 9’unun ‘kadın’ olması dikkat çekti. 10 finalist arasında yapılan değerlendirmede “Tree Bark” isimli tasarımıyla Banu Gül Çakır birinciliği kazandı. “Harmony In Weaving” isimli temasıyla Leyla Kurul ikinciliğe, “Büyülü Işıklar” isimli temasıyla Polen Polat üçüncülüğe layık görüldü.

TÜRK KUMAŞININ GELECEĞİ VİTRİNE ÇIKTI

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların tasarım kapasitelerinin ve yarattıkları katma değerin artırılması amacıyla Türkiye’deki tüm üniversitelerin tekstil ve moda tasarımı öğrencilerine açık olan ATHİB 13. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın Final Sunumu ve Ödül Töreni, Adana Sanayi Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

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KIVANÇ: “İNSANA YATIRIM”

Törenin açılış konuşmasını yapan ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı ve ATHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, fiziki yatırım kadar insana yapılan yatırımın da çok önemli olduğunu vurguladı. Tekstil alanında uluslararası pazarlarda etkin olmak istediklerini belirten Zeki Kıvanç, “ATHİB olarak dokuma kumaşın değerini ortaya koyan, tasarımcı adayları ile tasarımcılar için özgür ve yaratıcı bir ruh oluşturmayı sağlamak adına böyle bir yarışma düzenliyoruz. Modayı takip eden değil, belirleyen ülke olmak istiyoruz. Bölgede tekstil sektöründe yer alan firmalarımızın tasarım kültürünü benimsemesini istiyoruz. Firmalarımızın dünya rekabet ortamında daha da ön sırada yer almasını istiyoruz. Kendi kültürümüzle özgün ve global değerler yaratmak istiyoruz. Ayrıca bölgemizde üretim yapan fabrikaların çoğu dokuma kumaş yapıyor. İşte bunları yapmak için her alanda yaratıcı ve yenilikçi tasarımcılara ihtiyaç var. Bu tasarımcılar ortaya çıksın diye bu yarışmayı düzenliyoruz.” dedi.

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TOPLAM 675 BİN TL PARA ÖDÜLÜ, YABANCI DİL EĞİTİM BURSU VE YURT DIŞINDA MESLEKİ EĞİTİM İMKÂNI

Kıvanç, bu yıl birinciye 300 bin TL, ikinciye 225 bin TL, üçüncüye 150 bin TL olmak üzere toplam 675 bin TL para ödülü verileceğini, ayrıca dereceye giren tasarımcılardan Ticaret Bakanlığı’nın uygun göreceği finalistlere, tasarım konusunda bir yıl yurt dışında eğitim imkânı sağlanacağını, yabancı dil eğitim bursu da verileceğini ifade etti. Kıvanç, finalistlerin tamamına numune dokuma tezgahı hediye ettiklerini de sözlerine ekledi. Kıvanç konuşmasının sonunda ATHİB 13. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’na sponsorluk desteği veren Bakırlar Tekstil, Bossa, Furteks Dokuma, Island Denim, Kıvanç Tekstil, Kimteks, Kipaş Mensucat, Oğuz Tekstil, Palmiye Tekstil, Şirikçioğlu Mensucat, Alfa Tekstil, Arifoğlu İplik ve Ulusoy Tekstil yöneticilerine teşekkür etti.

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DOĞAN: “İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ”

ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Doğan ise “itibardan tasarruf olmaz” vurgusu yaptı. ATHİB Yönetim Kurulu olarak Türkiye’nin geleceğini inşa edecek çabaların önüne hiçbir engel konulmaması gerektiği yönünde fikir birliğine vardıklarını belirten Başkan Doğan, “Bu yarışmaların, ülkemizin moda ve tasarım merkezi haline gelmesine katkı sunacak şekilde en iyi şekilde devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu amaç doğrultusunda, gerekirse Yönetim Kurulu olarak kendi imkanlarımızla süreci desteklemekten çekinmeyeceğimizi burada ifade etmek isterim. Biz ülkemizin ilerlemesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

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HAYALLERİNİ KUMAŞA DOKUDULAR

Programın devamında finalde yarışmaya hak kazanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Ayşe Sıla Kiraz’ın “Perla”, Marmara Üniversitesi’nden Banu Gül Çakır’ın “Tree Bark”, Atılım Üniversitesi’nden Betül Akcan’ın “Tokyo Lights”, Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Eyüp Kocabaş’ın “Eternal Light”, Marmara Üniversitesi’nden İpek Karaduman’ın “Yabanı Çiçekler”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Leyla Kurul’un “Harmony In Weaving”, Marmara Üniversitesi’nden Münire Sena Atak’ın “Yansıma”, Çukurova Üniversitesi’nden Polen Polat’ın “Büyülü Işıklar”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Sinem Kalfa’nın “Rust Effect” ve Atılım Üniversitesi’nden Türkan Babat’ın “Fossil Taşlar” isimli tasarımları tanıtıldı.

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ATHİB 9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın birincisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu Kübra Çolak da sahneye çıkarak tamamladığı yurt dışı eğitiminde elde ettiği kazanımları anlattı. ATHİB Başkanı Fatih Doğan, sahneye davet edilen finalistlere katılım belgelerini verirken, sponsorluk desteği sağlayan firmaların temsilcilerine de teşekkür belgelerini takdim etti.

GENÇ TASARIMCILARA ÖDÜL YAĞDI

Konuşmaların ardından dereceye giren genç tasarımcılar açıklandı. “Tree Bark” isimli tasarımıyla Marmara Üniversitesi’nden Banu Gül Çakır birinciliği kazandı. “Harmony In Weaving” adlı koleksiyonuyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Leyla Kurul ikinciliğe, “Büyülü Işıklar” isimli temasıyla Çukurova Üniversitesi’nden Polen Polat üçüncülüğe layık görüldü. MUDO Özel Ödülü’nü “Eternal Light” isimli tasarımıyla Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Eyüp Kocabaş, Koton Özel Ödülü’nü “Perla” isimli tasarımıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Ayşe Sıla Kiraz, LCW Özel Ödülü’nü “Rust Effect” isimli tasarımıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Sinem Kalfa kazandı. Dereceye giren genç tasarımcıların ödüllerini ATHİB Başkanı Fatih Doğan ile birlikte Adana Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen verdi.







