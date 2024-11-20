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Erdal Fernergiz
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TEMAD Adana Şube Başkanı gazetemizi ziyaret etti

#Oğuz Şahin#TEMAD#ERDAL FERNERGİZ

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Adana Şube Başkanı Oğuz Şahin, Hürriyet Gazetesi’ni ziyaret ederek Bölge Temsilcisi Erdal Fernergiz ile astsubayların güncel sorunları ve kent gündemine dair önemli konular ele alındı.

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Şahin, astsubayların özlük haklarından sosyal yaşam koşullarına kadar geniş bir yelpazede yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Şahin, TEMAD’ın misyonunu ve toplumsal sorumluluklarını bir kez daha vurguladı.

“TÜM TOPLUMUN GÖREVİDİR”

Şahin, sadece emekli astsubayların haklarını savunmakla yetinmediklerini belirterek, TEMAD’ın geniş bir toplumsal sorumluluk taşıdığını dile getirdi. Şahin, “Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği olarak vatan için canını feda eden kahramanlarımızın geride bıraktıkları ailelerine destek olmanın, yalnızca TEMAD’ın değil, tüm toplumun görevi olduğuna inanıyoruz. Şehit ve gazi aileleriyle olan dayanışmamız bizim için son derece önemli” ifadelerini kullandı.

TEMAD Adana Şube Başkanı gazetemizi ziyaret etti

“TÜRK MİLLETİNE MİNNET BORCUMUZU ÖDÜYORUZ”

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TEMAD Adana Şube Başkanı Oğuz Şahin, şehit ve gazilere duyulan minneti her fırsatta dile getirdiğini belirterek, dernek olarak vatan savunmasında hayatlarını ortaya koyan kahramanların ailelerinin yanlarında olduklarını söyledi. Şahin, “Ülkemizin huzuru ve güvenliği için canlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize büyük bir minnet borcumuz var. TEMAD olarak onların geride bıraktıkları ailelerin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz,” dedi.

EMEKLİ ASTSUBAYLARIN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI

Astsubayların emeklilik sonrası ekonomik zorluklar ve sosyal haklarla ilgili beklentilerini dile getiren Şahin, TEMAD olarak bu konuda farkındalık yaratmak ve çözüme katkı sağlamak adına çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Kent gündemi üzerine de görüşlerini paylaşan Şahin, Adana’nın kalkınması ve yerel sorunların çözülmesi için sivil toplum örgütleri ile basının işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

#Oğuz Şahin#TEMAD#ERDAL FERNERGİZ
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