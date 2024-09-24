 Teknoloji tutkunları Adana’da buluşuyor

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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 2-6 Ekim tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST 2-6 EKİM’DE TEKNOLOJİ TUTKUNLARINI BULUŞTURACAK

Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST yüz binlerce teknoloji tutkununu buluşturmaya hazırlanıyor. Tarihi ve kültürel zenginlikleri, dillere destan mutfağı ve misafirperver insanlarıyla Adana, bu büyük heyecana ev sahipliği yaparken, milyonlarca teknoloji tutkunu geleceğin Türkiye’sini inşa edecek.

ADANA’YA DAVET

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz “7’den 70’e herkesi festival alanındaki aktiviteler, hava gösterileri, sergiler, söyleşiler ve daha nicesine katılmak üzere Adana’ya davet ediyorum. TEKNOFEST ile esen dönüşüm rüzgârını hissetmek, Millî Teknoloji Hamlesi meşalesini elden ele ulaştırmak üzere tüm halkımızı bekliyorum. Gökyüzünde sergilenecek hava gösterileri, simülasyon deneyimleri, sergiler, etkinlik stantları, bilim atölyeleri ve unutulmaz sahne performansları ile ziyaretçileri adeta zamanın ötesine taşıyacak” dedi.

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REKOR BEKLENİYOR

Genç beyinlerin, ülkemizin aydınlık geleceğini inşa etmek için verdiği emekler, birer umut ışığı olarak Adana'da sahneye çıkacak. Şampiyonlar, ödüllerini almak üzere TEKNOFEST’in coşkusunu yaşayan yüzbinlerin alkışları eşliğinde taçlandırılacak. Adana'da yeni bir rekora imza atılması beklenen TEKNOFEST, bilim ve teknoloji tutkusunu yeni zirvelere taşımaya hazırlanıyor.

“TEKNOFEST YALNIZCA FESTİVALDEN İBARET DEĞİL; AYNI SAMANDA BİR İDEALDİR”

2-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festival içi hazırlıkları yerinde takip eden TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, “TEKNOFEST, yalnızca bir festivalden ibaret değil; aynı zamanda bir idealdir. Her yıl bu festivalde bir araya gelen gençlerimiz, teknolojiye olan inançları ve Türkiye’ye olan bağlılıkları ile sadece kendi geleceklerini değil, ülkemizin yarınlarını da şekillendiriyorlar. Adana’da gerçekleştireceğimiz TEKNOFEST bu anlamda çok özel. Adana'nın sıcakkanlı insanları, tarihe tanıklık eden toprakları ve zengin kültürüyle birleşen bu festival, bir kez daha umutların, yeniliklerin veheyecanın merkezi olacak. TEKNOFEST, bir hayalden doğdu ve bu hayali büyütmek, geleceğe taşımak bizim sorumluluğumuz. İnanıyorum ki TEKNOFEST Adana ile birlikte daha büyük başarılara ve daha yüksek hedeflere hep birlikte yürüyeceğiz” dedi.

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TEKNOFEST heyecanını yaşamak isteyenler www.teknofest.org üzerinden ücretsiz bir şekilde online ziyaretçi kaydını oluşturabilecek. Ziyaretçiler, festival alanına toplu taşıma araçlarıyla ulaşabilecek. Unutulmaz bir festival deneyimi yaşamak için ziyaretçi kaydınızı oluşturabilirsiniz.