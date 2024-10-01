×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarErdal FernergizTEKNOFEST 2024 Adana bugün başlıyor
Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
Erdal FernergizYazarın Tüm Yazıları

TEKNOFEST 2024 Adana bugün başlıyor

#TEKNOFEST#Adana#Teknoloji

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 7. yılında teknoloji severlerle Adana’da bugün buluşmaya başlıyor.

Haberin Devamı

6 Ekim tarihine kadar sürecek ve  Adana Şakirpaşa Havalimanında ilk kez düzenlenecek olan TEKNOFEST Adana yeni rekorlara imza atmaya hazırlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 4 EKİM’DE ADANA’DA

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da 4 Ekim’de TEKNOFEST ADANA’da olacak. Ülkemizi geleceğe taşıyan Milli Teknoloji Hamlesi’nin en önemli adımlarından biri olan TEKNOFEST, teknolojiyi yalnızca tüketen değil, aynı zamanda tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir Türkiye vizyonu. REKOR KATILIM 

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları, medya ve üniversitelerin katkılarıyla gerçekleştiriliyor. TEKNOFEST Adana, her yaştan ziyaretçi için dopdolu etkinlikler sunacak.

Haberin Devamı

TEKNOFEST 2024 Adana bugün başlıyor

GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN

Gökyüzünde görsel bir şölene imza atacak hava gösterileri, simülasyon deneyim alanları, sergiler, gösteriler, konserler ve bilim atölyeleri ile teknoloji dolu bir dünya ziyaretçileri bekliyor. Ayrıca, bu yıl Antalya’da düzenlenen 25 farklı teknoloji yarışmasının final değerlendirmeleri de TEKNOFEST kapsamında yer alacak. Yarışma şampiyonları ödüllerini Adana’da düzenlenecek festivalde alacak.DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL49 ana kategori ve 127 alt kategoride düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmalarına bu yıl başvuru yapan 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı en iyisi olmak için mücadele ediyor. Yarışmalarda dereceye giren takımlara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Ayrıca, geçtiğimiz yıllarda TEKNOFEST’te yarışmış ve başarı elde etmiş yarışmacılar “TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi” kapsamında Adana’da buluşacak.TEKNOFEST 2024 Adana bugün başlıyor

Festival Takvimi:

• 2 Ekim 2024 Çarşamba: 09:00 – 20:00
• 3 Ekim 2024 Perşembe: 09:00 – 20:00
• 4 Ekim 2024 Cuma: 09:00 – 20:00
• 5 Ekim 2024 Cumartesi: 09:00 – 20:00
• 6 Ekim 2024 Pazar: 09:00 – 20:00

#TEKNOFEST#Adana#Teknoloji
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

İran neyi bekliyor

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

‘Nasrallah! vasiyetini hazırla! İran seni sattı!’ diyen adam…

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Şiir okuyarak ağaçları tanıyın

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

Beşiktaş’ın iki penaltısı verilmedi

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS

Cinsel istismardan şantaja... İşte Puff Diddy gerçekleri

FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ
TÜM YAZARLARIMIZ