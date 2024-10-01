TEKNOFEST 2024 Adana bugün başlıyor

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6 Ekim tarihine kadar sürecek ve Adana Şakirpaşa Havalimanında ilk kez düzenlenecek olan TEKNOFEST Adana yeni rekorlara imza atmaya hazırlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 4 EKİM’DE ADANA’DA

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da 4 Ekim’de TEKNOFEST ADANA’da olacak. Ülkemizi geleceğe taşıyan Milli Teknoloji Hamlesi’nin en önemli adımlarından biri olan TEKNOFEST, teknolojiyi yalnızca tüketen değil, aynı zamanda tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir Türkiye vizyonu. REKOR KATILIM

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları, medya ve üniversitelerin katkılarıyla gerçekleştiriliyor. TEKNOFEST Adana, her yaştan ziyaretçi için dopdolu etkinlikler sunacak.

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GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN

Gökyüzünde görsel bir şölene imza atacak hava gösterileri, simülasyon deneyim alanları, sergiler, gösteriler, konserler ve bilim atölyeleri ile teknoloji dolu bir dünya ziyaretçileri bekliyor. Ayrıca, bu yıl Antalya’da düzenlenen 25 farklı teknoloji yarışmasının final değerlendirmeleri de TEKNOFEST kapsamında yer alacak. Yarışma şampiyonları ödüllerini Adana’da düzenlenecek festivalde alacak.DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL49 ana kategori ve 127 alt kategoride düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmalarına bu yıl başvuru yapan 790 bin takım ve 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı en iyisi olmak için mücadele ediyor. Yarışmalarda dereceye giren takımlara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Ayrıca, geçtiğimiz yıllarda TEKNOFEST’te yarışmış ve başarı elde etmiş yarışmacılar “TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi” kapsamında Adana’da buluşacak.

Festival Takvimi:



• 2 Ekim 2024 Çarşamba: 09:00 – 20:00

• 3 Ekim 2024 Perşembe: 09:00 – 20:00

• 4 Ekim 2024 Cuma: 09:00 – 20:00

• 5 Ekim 2024 Cumartesi: 09:00 – 20:00

• 6 Ekim 2024 Pazar: 09:00 – 20:00