Seyhan Baraj Gölü’nde sular çekildi... Adanalılar adaya yürüdü

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Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Başıbüyük, "Bölgemizde belli kuraklık riskinin bulunduğu gözlemlenmekte. Türkiye’deki herkesin yeni meteorolojik olaylara adapte olması gerek" dedi.

TEHLİKE ARTIYOR

Türkiye’nin en büyük ve bereketli tarım arazilerinin bulunduğu Adana’da kuraklık tehlikesi her geçen gün kendisini hissettiriyor. Deniz suyu sıcaklığının artması, iklimlerin değişmesi nedeniyle Adana’ya adeta aylardır tek damla yağmur düşmedi. Ayrıca Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Adana’da sıcaklık rekorları kırıldı.

ÇİFTÇİLERE DE UYARI YAPILMIŞTI

Ayrıca Ağustos ayında da Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği tarafından çiftçilere güzlük ekim yapmamaları yönünde resmi uyarı yapılmıştı.

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SEYHAN BARAJ GÖLÜ’NDE SULAR 2 KİLOMETRE ÇEKİLDİ

Yağmurların yağmadığı Adana’da, Seyhan Baraj Gölü’nde sular, kıyıdan yaklaşık 2 kilometre çekildi. Çukurova’daki kuraklık tehlikesi dron ile havadan da görüntülendi. ASKİ tarafından 08.11.2024 tarihli verilere göre doluluk oranı yüzde 65,31, su miktarı 1 milyar 440 milyon 845 bin 322 metreküp, su seviyesi ise 115,67 metre olarak ölçüldü.

SULAR 500 METRE ÇEKİLDİ

Bu hafta da hem sulamada hem de enerjide kullanılan Seyhan Baraj Gölü’nde sular yaklaşık 500 metre çekildi.

SEVGİ YOLU ORTAYA ÇIKTI

Hal böyle olunca gölün ortasındaki Sevgi Adası’na bağlantı sağlayan yol da ortaya çıktı. Hafta sonu tatilini dışarıda geçirmek isteyenler, normalde sandallarla gidilen adaya bu kez yürüyerek gittiler. Ayrıca DSİ tarafından boğulmalar ve güvenlik gerekçesiyle adaya bağlantı yolu belirli bölümlerde kesilerek araç trafiği için kapatıldı. Bazı kişiler fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirirken bazıları da adanın kenarından göle girerek keyifli vakit geçirdi.