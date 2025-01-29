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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
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Şadiye-Zeynel Yeltekin İlkokulu’nun temeli atıldı

#Adana#İlkokul#Temel Atma Töreni

Adana’nın Çukurova ilçesi Şambayadı mevkiinde Optimal Project Management şirketinin yaptıracağı ilköğretim okulunun temeli Vali Yavuz Selim Köşger’in de katıldığı bir törenle atıldı.

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TEKDEMİR'DEN TEŞEKKÜR

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Özdemir ile MÜSİAD Üyesi Reha Yeltekin’in ortakları arasında yer aldığı ‘Şadiye -Zeynel Yeltekin İlkokulu’nun Adana’ya kazandırılmasından dolayı teşekkür eden MÜSİAD Adana Başkanı Ömer Tekdemir, “Optimal şirketimizin hayırseverliği her iş insanına örnek olmalı. Şadiye-Zeynel Yeltekin İlkokulu’nun temeli atıldıŞirketin bu alandaki tecrübelerini yansıtarak son derece modern tasarlanmış bu okulun açılış törenine katılmak da umarım hepimize nasip olur. Ben kendilerine MÜSİAD Adana ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.Şadiye-Zeynel Yeltekin İlkokulu’nun temeli atıldı

12 DERSLİKLİ

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve çok sayıda davetlinin katıldığı temel atma töreninde hayırsever aile temsilcileri okulun yeni eğitim öğretim yılına yetişmesi için çaba göstereceklerini belirttiler. ‘Şadiye-Zeynel Yeltekin’ adı verilen ilkokulun iki kat ve 12 derslikten oluşacağı, bünyesinde iki adet faaliyet sınıfı, müzik resim dersliği, fen laboratuvarı, çok amaçlı salon, beden eğitimi salonu ve bir kütüphane yer alacağı belirtildi.Şadiye-Zeynel Yeltekin İlkokulu’nun temeli atıldı

#Adana#İlkokul#Temel Atma Töreni
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