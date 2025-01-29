Şadiye-Zeynel Yeltekin İlkokulu’nun temeli atıldı

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TEKDEMİR'DEN TEŞEKKÜR

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Özdemir ile MÜSİAD Üyesi Reha Yeltekin’in ortakları arasında yer aldığı ‘Şadiye -Zeynel Yeltekin İlkokulu’nun Adana’ya kazandırılmasından dolayı teşekkür eden MÜSİAD Adana Başkanı Ömer Tekdemir, “Optimal şirketimizin hayırseverliği her iş insanına örnek olmalı. Şirketin bu alandaki tecrübelerini yansıtarak son derece modern tasarlanmış bu okulun açılış törenine katılmak da umarım hepimize nasip olur. Ben kendilerine MÜSİAD Adana ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

12 DERSLİKLİ

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve çok sayıda davetlinin katıldığı temel atma töreninde hayırsever aile temsilcileri okulun yeni eğitim öğretim yılına yetişmesi için çaba göstereceklerini belirttiler. ‘Şadiye-Zeynel Yeltekin’ adı verilen ilkokulun iki kat ve 12 derslikten oluşacağı, bünyesinde iki adet faaliyet sınıfı, müzik resim dersliği, fen laboratuvarı, çok amaçlı salon, beden eğitimi salonu ve bir kütüphane yer alacağı belirtildi.



