Rektörden hayırseverlere çağrı

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ADANA’YI DÜNYAYA TANITACAĞIZ

Üniversite olarak önemli projeler yürüttüklerini belirten Rektör Sözen, projeleri kapsamında Adana’yı dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Prof. Dr. Sözen, “Şu anda rektör yardımcımızla dış ilişkiler koordinatörümüz Romanya’da. İki tane Avrupa Birliği projemiz var. Bunlardan birisi kültürel mirasın yapay zekâ ile oyunlaştırılması. Bu yönüyle 25 Eylül’de Stockholm’de bir toplantıya katılacağız. 11-13 Kasım’da da onlar buraya gelecekler. Dolayısıyla Adana’yı bilim ve teknoloji alanında dünyaya tanıtacağız” dedi.



DESTEK BEKLİYORUZ

Üniversitede 19 engelli öğrenci bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Adnan Sözen, bu öğrencilerin kampüs alanından ana yola çıkmaları için bir araca ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı. Sözen, “Bu konuda sanayici ve işadamlarımız ile Adanalı hayırseverlerin desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.