×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarErdal FernergizRektör Prof. Dr. Beriş Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi’ni ziyaret etti
Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
Erdal FernergizYazarın Tüm Yazıları

Rektör Prof. Dr. Beriş Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi’ni ziyaret etti

#Çukurova Üniversitesi#Tedavi#Rektör

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü öncülüğünde ulusal ve uluslararası bağışçıların desteğiyle kurulan Çocuk İyilik Merkezi (ÇOİM), 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerde göçük altında kaldığı için ya da tedavi sürecinde tedavinin bir parçası olarak uzuv/uzuvlarını kaybeden çocuklara Türkiye’nin neresinde olurlarsa olsunlar hizmet vermeye devam ediyor.

Haberin Devamı

Bu kapsamda okulların kapanmasıyla birlikte Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’dan Adana’ya gelen çocuklar, merkez tarafından oluşturulan plan dahilinde iki haftalık tedavi/kontrol sürecine girdi.

REKTÖR BERİŞ HEDİYE DAĞITTI

Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, tedavilerinin yanı sıra kampüste bazı aktivelere de katılan çocukları Çocuk İyilik Merkezi’nde ziyaret etti. Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hacer Yıldızdaş’ın da katılığı ziyarette çocukların tedavisini sürdüren Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Sibel Başaran, Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sarıyıldız ile Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’ndan Öğr. Gör. Dr. Buğra Kundakçı’dan bilgi alan Prof. Dr. Beriş, çocuklar ve aileleri ile sohbet edip onlara Denetimli Serbestlik Adana İl Müdürlüğü denetiminde bulunan yükümlüler tarafından üretilen peluş oyuncaklar ve çeşitli hediyeler takdim etti. Prof. Dr. Beriş, çocukların tedavi süreçleriyle ilgili doktorlarından bilgi aldı.
Rektör Prof. Dr. Beriş Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi’ni ziyaret etti
GELECEĞE UMUTLA BAKMALARI GÖREVİMİZ

Haberin Devamı

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarını sağlamanın toplumsal bir görev olduğunu belirten Prof. Dr. Beriş, “Sorumluluğumuzun farkındayız ve Çocuk İyilik Merkezi olarak çocuklarımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tüm hayırseverlere çocuklarımız adına teşekkür ediyoruz.” dedi.Rektör Prof. Dr. Beriş Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi’ni ziyaret etti

#Çukurova Üniversitesi#Tedavi#Rektör
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

78 canı masraf görmüş

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Ayşe Barım olayı: Nereden nereye

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Bir mahallede düğün diğer mahallede cenaze

 DENİZ SİPAHİ
DENİZ SİPAHİ

Sinema üzerine

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

Aracından inen yanacak... Trafik magandalarına ağır ceza…

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ
TÜM YAZARLARIMIZ