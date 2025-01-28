Rektör Prof. Dr. Beriş Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi’ni ziyaret etti

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Bu kapsamda okulların kapanmasıyla birlikte Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’dan Adana’ya gelen çocuklar, merkez tarafından oluşturulan plan dahilinde iki haftalık tedavi/kontrol sürecine girdi.

REKTÖR BERİŞ HEDİYE DAĞITTI

Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, tedavilerinin yanı sıra kampüste bazı aktivelere de katılan çocukları Çocuk İyilik Merkezi’nde ziyaret etti. Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hacer Yıldızdaş’ın da katılığı ziyarette çocukların tedavisini sürdüren Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Sibel Başaran, Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sarıyıldız ile Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’ndan Öğr. Gör. Dr. Buğra Kundakçı’dan bilgi alan Prof. Dr. Beriş, çocuklar ve aileleri ile sohbet edip onlara Denetimli Serbestlik Adana İl Müdürlüğü denetiminde bulunan yükümlüler tarafından üretilen peluş oyuncaklar ve çeşitli hediyeler takdim etti. Prof. Dr. Beriş, çocukların tedavi süreçleriyle ilgili doktorlarından bilgi aldı.



GELECEĞE UMUTLA BAKMALARI GÖREVİMİZ

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Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarını sağlamanın toplumsal bir görev olduğunu belirten Prof. Dr. Beriş, “Sorumluluğumuzun farkındayız ve Çocuk İyilik Merkezi olarak çocuklarımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tüm hayırseverlere çocuklarımız adına teşekkür ediyoruz.” dedi.