Prof. Pampal: Adana’da meydana gelebilecek depremin büyüklügü maksimum 6 buçuk

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Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Adana ve çevre ilçelerinde gerçekleştirdiği deprem risk analizini ve fay hatları bilgisini Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı ile kamuoyuna aktardı.

KOLAY UNUTUYORUZ

Başkan Zeydan Karalar açılış konuşmasında, deprem ülkesinde yaşadığımız gerçeğini hatırlatarak, “Ülke olarak kolay unutuyoruz. Deprem ve afetler dünyamızın büyük bir sorunu. Bunlara hazırlıklı olmak ve tedbir almak işimiz olmalı. Deprem gerçeğini asla unutmamalıyız” dedi.

‘GÜVENLİ ADANA’

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Stratejik Eylem Planı’nın üç temel ayağından birinin “Güvenli Adana” olduğunu ifade eden Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Depremle ilgili sürekli teyakkuzda olmamız gerekiyor. 6 Şubat Depreminin ikinci yıldönümü yaklaşırken, tüm Adana’yı mikro ölçüde inceliyoruz ve riskli alanları belirleyerek ona göre tedbir alacağız”dedi.

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KURALLARA UYULMALI

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç halinde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunması için deprem tırı sipariş ettiklerini de kaydeden Başkan Zeydan Karalar, mikro ölçekli zemin etütleri ve mikro bölgeleme çalışmaları gibi son derece önemli girişimleri başlattıklarını anlattı. Başkan Zeydan Karalar, deprem anında vatandaşların yoğun şekilde trafiğe çıktığını, bu durumun arama kurtarma ekiplerinin, ambulansların sorunlu noktalara ulaşmasını geciktirdiğini ifade ederek, vatandaşların toplanma alanlarına yönelmesinin önemine dikkat çekti. Başkan Zeydan Karalar, “İnşallah olmaz ama yaşandığı anda kurallara uymak ve hazırlıklı olmak çok önemli” diye konuştu.

'DEPREME HAZIRLIKLI OLMALIYIZ'

Prof. Dr. Pampal, Adana ve çevresindeki fay hatlarıyla ilgili sahada yaptığı çalışmaların sonuçlarını paylaştı.

Başkan Zeydan Karalar’a, deprem gerçeğiyle ilgili gösterdiği hassasiyet ve bu konuda bilime verdiği önem nedeniyle teşekkür eden Prof. Pampal, depremin ülkenin çok önemli bir problemi olduğunu ve bir an önce bilimin gösterdiği yolda ilerlenmesi gerektiğini, en azından bundan sonra daha bilinçli olunması gerektiğini kaydetti. Adana’nın Kahramanmaraş depremlerinden etkilendiğini ve o bölgede olabilecek başka depremlerden de etkilenme olasılığı bulunduğunu vurgulayan Prof. Pampal şöyle devam etti: “Adana sınırları içindeki fayları inceliyoruz. Adana’daki fay hatlarından kaynaklanabilecek depremlerin büyüklüğü maksimum 6 buçuktur. İnsanlarımız zaman zaman deprem riskini unutuyor. Toplum bu konuda bilinçli olmalı ve tedbir alınmalı. Adana’nın kuzeyinde zemin sağlam ama yerleşkenin büyük kısmında zemin alüvyon. Tüm bunlar göz önüne alınarak hareket edilmeli. Savrun fayının aktif bir fay değil.”



Deprem oluşturabilecek fay hatlarıyla ilgili riskin en aza indirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini hatırlatan Prof. Pampal, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Büyükşehir Belediyemizle gerekli çalışmaları yapıyoruz, el birliğiyle Adana’yı depreme dayanıklı hale getireceğiz.”