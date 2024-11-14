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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
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Polonyalı anneler Adana şalvarı giydi

#Adana#Polonya#Adana Haberleri

Öğrencilerin farklı ülkelerde yaşayıp eğitim yoluyla kültürel değişim deneyimlerini kazanmalarını sağlayan AFS Kültürlerarası Öğrenci Değişim Programları gençlere eğitim almanın yanı sıra EVA – ADAM Programı ile AFS’li gençlerin anne ve babalarını da bu deneyime dahil ediyor. Bu kapsamda bu yıl farklı ülkeler arasında yapılan değişimlerden Türkiye-Polonya değişiminde ev sahipliğini Adana’nın yetişkin gönüllüleri üstlendi.

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YETİŞKİN ANNELER

Türk Kültür Vakfı’nın yürüttüğü değişim programları ile öğrenci göndermiş veya konuk etmiş olan öğrencilerin annelerinden oluşan yetişkin gönüllüler Adana’da çeşitli ziyaretler ve etkinlikler gerçekleştirdi. 

Polonyalı anneler Adana şalvarı giydi

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ TANIDILAR 

Adana’nın Aladağ ilçesindeki muhteşem doğa eşliğinde derin bir nefes alan, Adana şalvarı giyen ve Adana türküsü söyleyen Polonyalı anneler, ayrıca Adana Müzesi, Küçüksaat Meydanı, Ulu Camii, Çukurova Üniversitesi ve Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne de ziyarette bulundu. Gönüllüler, Adana Atatürk Parkı’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 86. Ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine de katıldı ve Ata’ya saygı duruşunda bulundu. 

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Polonyalı anneler Adana şalvarı giydi

EVLERE KONUK OLDULAR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı makamında ziyaret edip Adana ve belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi alan gönüllüler evlere konuk olurken, Türkiye’yi, Adana’yı ve Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Polonyalı anneler Adana şalvarı giydi

Gönüllülerin birlikte yapacakları aktivitelerle farklı kültürlerin kaynaşmasına olanak sağlayan programın sonraki etabında ise program üyeleri karşı ülke ziyaretine bulunacak.

 Polonyalı anneler Adana şalvarı giydi
Polonyalı anneler Adana şalvarı giydi
Polonyalı anneler Adana şalvarı giydi
Polonyalı anneler Adana şalvarı giydi

#Adana#Polonya#Adana Haberleri
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