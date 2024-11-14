 Polonyalı anneler Adana şalvarı giydi

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YETİŞKİN ANNELER

Türk Kültür Vakfı’nın yürüttüğü değişim programları ile öğrenci göndermiş veya konuk etmiş olan öğrencilerin annelerinden oluşan yetişkin gönüllüler Adana’da çeşitli ziyaretler ve etkinlikler gerçekleştirdi.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ TANIDILAR

Adana’nın Aladağ ilçesindeki muhteşem doğa eşliğinde derin bir nefes alan, Adana şalvarı giyen ve Adana türküsü söyleyen Polonyalı anneler, ayrıca Adana Müzesi, Küçüksaat Meydanı, Ulu Camii, Çukurova Üniversitesi ve Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne de ziyarette bulundu. Gönüllüler, Adana Atatürk Parkı’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 86. Ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine de katıldı ve Ata’ya saygı duruşunda bulundu.

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EVLERE KONUK OLDULAR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı makamında ziyaret edip Adana ve belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi alan gönüllüler evlere konuk olurken, Türkiye’yi, Adana’yı ve Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Gönüllülerin birlikte yapacakları aktivitelerle farklı kültürlerin kaynaşmasına olanak sağlayan programın sonraki etabında ise program üyeleri karşı ülke ziyaretine bulunacak.







