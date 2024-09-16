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Öztan: Türk mutfağının inovasyona ihtiyacı yok!

#Gaziantep#ADANA#YEMEK

Gaziantep’te başlayan ve büyük ilgi gören GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Mutfakta Ata Mirası Projeleri ile Geleneksel Yemeklerin Markalaşması & Ekonomik Değer Yaratma Potansiyeli" konulu panelde konuşan Sahan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gaziantepli ünlü şef Tahir Tekin Öztan, , gastronominin çok önemli bir güç olduğunu belirterek, gelenekten gelen lezzetlerin geleceğe doğru bir şekilde aktarılmasının önemine dikkat çekti.

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Gaziantep mutfağının en başarılı temsilcilerinden birisi olan ünlü şef Öztan, "Türk mutfağının inovasyona ihtiyacı yok. Türk mutfağının sunuma ihtiyacı var. Lezzeti veriyoruz ama sunumda sınıfta kalıyoruz. Bazen insan bir yapar on gösterir. Biz ise on yapıp bir gösteriyoruz. Sizin için çok basit gibi görünen bir şey başkaları için çok önemli oluyor. Mesela İtalyanlar bir yemeği anlatırken, tarladan başlıyorlar. Tarladan sofraya gelene kadar ilgi çekici bir hikaye ortaya çıkıyor" diye konuştu.

HER MEVSİM FARKLI KEBAPLARIMIZ VAR

Gaziantep mutfağının özelliklerini anlatan Öztan, mutfağımızın zenginliğini şöyle anlattı: "Mesela Antep'in kendi adıyla anılan bir kebabı yoktur, derler. Bu çok normal. Çünkü Gaziantep'in o kadar çok kebabı var ki, hangisini Gaziantep kebabı diye isimlendireceksiniz? Gaziantep'te her mevsimin ayrı kebabı var. Kışın soğan kebabını, baharda keme kebabını, yeni dünya kebabını yersiniz. Yazın alinazik yersiniz. Bizim her mevsim ayrı kebaplarımız var. Meyvelerle yapılan çok çeşitli kebaplarımız var. Bizim yemek kültürümüzde, geleneğimizde meyvelerle, sebzelerle yapılan çok sayıda kebabımız var."

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GASTRONOMİYİ BEKLEYEN TEHLİKE

Gaziantep mutfağını bekleyen tehlikelere de dikkat çeken Öztan, internet üzerindeki uygulamalar aracılığıyla lokanta ve restaurantlardan evlere yemek servisi yapılmasının çok yaygınlaştığına vurgu yaptı. Öztan, "Genç kızlarımız o yemeklerin nasıl yapıldığını bilmiyor, annesinin mutfağına girmiyor. Sonuçta da lezzetlerimiz, değerlerimiz unutuluyor" şeklinde konuştu.

REÇETELERİ GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ

Öztan, panelde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Çok önemli bir konu var. Yemeklerimizin, tatlılarımızın reçetelerini korumamız lazım. Mesela biz 50 ile 80 yaş arasındaki kadınların reçetelerinden oluşan bir kitap yazdık. Onlar bize annelerinden hatta nelerinden aldıkları reçeteleri verdiler. Böylece 150 yıl önceki reçeteleri kayıt altına almış olduk. Gastronomi çok önemli bir güçtür, değerdir. Bunun kıymetini bilelim ve gelecek nesillere doğru bir şekilde aktaralım."

#Gaziantep#ADANA#YEMEK
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