Ortak canlı yayın ile tüm Türkiye tek yumruk oldu... ‘Deniz Ali’ye umut olundu

Haberin Devamı

TÜM TÜRKİYE DENİZ ALİ İÇİN EL ELE

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen yayına; tüm Türkiye’den yoğun bir destek geldi. Mersin’de yaşayan ve DMD adı verilen nadir ve ilerleyici bir kas hastalığıyla mücadele eden 9,5 yaşındaki Deniz Ali Soydan için tüm Türkiye birlik oldu. Yayında, katılımcı belediye başkanları ve STK temsilcileri tek tek arama yaparak, Deniz Ali için bağışta bulunanlar ile konuştular. Türkiye’nin tek yumruk olduğu yayında DMD savaşçısı Deniz Ali Soydan’ın mücadelesinde birlik olunurken; ortak canlı yayın Mersin ve Adana’nın yerel televizyon ve radyo kanallarından canlı olarak verildi.

BAŞKAN SEÇER’DEN TEŞEKKÜR

Haberin Devamı

Deniz Ali’ye umut olmak için gerçekleştirilen yardım kampanyasına katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katkı sunanlara teşekkürlerini ileterek, “Öncelikle bu hayırlı işi başlatan herkese ve bu zor günde Deniz Ali evladımıza destek olan Mersin ve Türkiye’nin tüm dinamiklerine, yayına katılanlara ve destek olanlara teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN KARALAR: “BİR HAYATI KURTARMAK ÇOK ÖNEMLİ”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yayına canlı telefon bağlantısı ile katılım sağlayarak, “İnsan hayatını kurtarmak için yaptığınız bu girişimi çok saygı ile karşılıyorum ve kutluyorum. Bir hayatı kurtarmak çok önemlidir, parasal değerine bakmamak lazım. Biz de Adana’da bu hastalığa yakalanan bir kaç kardeşimizi bu şekilde kurtardık. Katkı sunan insanları kutluyorum. Anadolu insanı vefakardır ve yardımseverdir” diye konuştu.





ANNE SOYDAN: “İÇİMİZ UMUT DOLUYOR”

Yayına canlı bağlantıda oğlu Deniz Ali Soydan ile birlikte katılan anne Suna Soydan da, “Sizi böyle görürken, izlerken daha mutlu oluyoruz, içimiz umutla doluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’e ve diğer belediye başkanlarımızın hepsine destekleri için teşekkür ediyorum. Desteğiniz ve yanımızda olmanız bizim için çok kıymetli. Hepinize teker teker çok teşekkür ediyorum” dedi.