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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
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O bir ülke sevdalısı

#Erdal Fernengiz#Mehmet Balıkel#Avustralya

1970 yılında çalışmak amacıyla Avustralya’nın yolunu tutan Mehmet Balıkel; ömrünü ülkemizi bu yeni kıtada tanıtmaya adadı. Avustralya'da 'Çağdaş Evliya Çelebi', 'Fahri Turizm Elçisi', 'Gönül Elçisi, 'Ulubatlı Balıkel', 'Turizm Ataşesi', 'Şerbetçi Amca' diye bir çok sıfatı üzerinde taşıyan Balıkel, Gazetemizin Çukurova Bölge Temsilcisi Erdal Fernergiz'i ziyaret ederek, yıllardır sürdürdüğü ülke sevgisini ve ülkemiz için yaptığı turizm elçiliği görevini anlattı.

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Adana nere, Avustralya’nın Melborn kenti nere?

1943 Adana doğumlu 5 çocuk babası Mehmet Balıkel; uzun yıllar fabrikalarda çalıştıktan sonra yeni kıtada restaurant açarak geçimini sağlamaya çalıştı. 2008 yılında emekli olan Balıkel, 54 yıldır Avustralya’da Türkiye, Atatürk ve bayrak sevgisini sıcak tutmaya çabalıyor.

‘Biography of Mehmet Balıkel’ ile ‘Gurbetçi Mehmet Balıkel’ adlı yayınlanmış kitapları bulunan Balıkel; Avustralya’da kurulu bulunan Şehit ve Gaziler Derneği’nin tek Türk üyesi konumunda.

Her yıl Avustralya Şehit ve Gaziler Derneği Footscray RSL tarafından hazırlanan takvimde yer alan Balıkel; aynı zamanda fahri polis olarak da yaşadığı çevrede geniş kabul görmüş durumda.O bir ülke sevdalısı

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ANZAKLAR'A TÜRKİYE'Yİ ANLATIYORUM

Balıkel, “54 yıldan bu yana başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve şanlı bayrağımızı tanıtmaya çalışıyorum. Türk ve Avustralya’daki derneklerle de yakın ilişki içerisindeyim. Sosyal yönüm gelişmiş olduğu için; burada çok iyi dostluklar kurdum. Tarihte Centilmenler Savaşı olarak da bilinen Çanakkale Savaşları’nda bu topraklarda hayatını kaybeden Anzaklar’ın torunlarına ve gençlere Türkiye’yi tanıtmaya gayret ediyorum.O bir ülke sevdalısı

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk’ün ANZAK ANNELERİ’ne gönderdiği mektubun daha geniş kitlelerce okunması, hayatı savaş alanlarında geçmiş olan bir komutanın, kendi ülkesini işgal etmeye gelmiş ve burada hayatını kaybetmiş olan Anzak askerlerinin ailelerinin gönlünü alan ve bu mektubuyla da Avustralya’da da büyük saygı gören Mustafa Kemal’in bağımsızlık tutkusunu, vatan ve millet sevgisini, barışa olan tutkusunu her yaştan Avustralyalıya anlatıyorum. Tasmanya Adası’na bulunan derneklere de bu mektubu astırttım. Binlerce insandan teşekkür mektubu aldım.O bir ülke sevdalısı

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"TÜRKİYE'NİN FAHRİ ELÇİSİYİM"

"Avustralya’da özellikle de Melborn’da Başbakan ve diğer önemli bakanlar ve bürokratlarla da birebir görüşebiliyorum. Büyük bir konukseverlik gösteriyorlar. Burada yaşayan Türk ve Avustralyalılar beni tanıyor. Bir çok yaygın gazete, TV ve radyo yöneticileri evime kadar gelerek benimle röportaj yaptılar. Kendimi bu kıtada Türkiye’nin fahri elçisi olarak görüyorum. Ülkemin güzelliklerini anlatıyorum. Türkiye’ye Avustralya’dan turist gitmesi için insanları teşvik ediyorum. Avustralya’da düzenlenen festivallerde, Anzaklar Günü’nde, milli günlerinde Türkiye’yi ve Türkleri tanıtmaya çalışıyorum. Kortejlerde yer alıyorum. Avustralyalılar bana büyük ilgi gösteriyor. Ömrüm vefa ettikçe bu yöndeki çalışmalarıma devam edeceğim” dedi.O bir ülke sevdalısı

#Erdal Fernengiz#Mehmet Balıkel#Avustralya
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