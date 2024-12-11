Mersin’de maraton heyecanı

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REKORLAR ŞEHRİ

Düzenlenen lansmanda 6. Uluslararası Mersin Maratonu’na ilişkin bilgiler vererek konuşmasına başlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Bu yılki maratonumuzun mottosu; ‘Rekorlar Şehrinde, Rekorlara Koşuyoruz’. Bildiğiniz gibi Mersin’i her alanda rekorlar şehri yapma gayreti içerisindeyiz. Sadece spor branşlarına değil, hayata ve kent yaşamına dair ne varsa her alanda Mersin’i en yüksek noktalara getirmeye çalışıyoruz” dedi.

“MERSİN MARATONU TÜRKİYE’DE BİRİNCİ”

Dünya Atletizm Birliği tarafından Mersin Maratonu’nun ‘Elite Label’ kategorisine alındığını da hatırlatan Başkan Seçer, “2023 yılında dünyada koşulan 182 maraton arasında Mersin Maratonu organizasyon başarısı olarak 46. sırada yer aldı. Bunu övünerek söylememiz lazım. Türkiye’de de koşulan 3 maraton içerisinde organizasyon başarısı olarak birinci sırada Mersin Maratonu yer alıyor. Bu Mersinimiz açısından bir gurur tablosu. Mersin’imize yaraşır işler yapma gayreti içerisinde olduğumuzu gösteren en önemli göstergelerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

BİNLERCE SPORCU KAYIT YAPTIRDI

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Maratonda 3 ayrı kategoride koşulacağını kaydeden Seçer, 42K, 10K ve 3K Halk Koşusu’nun gerçekleştirileceğini kaydetti. Tüm yarışların başlangıç noktasının Özgecan Aslan Barış Meydanı olacağını ifade eden Seçer, Halk Koşusu için kayıtların 15 Aralık’a kadar devam ettiğini ve kayıtların ‘mbbspor.org’ üzerinden yapılabildiğini belirterek “En yüksek seviyede katılım bekliyoruz” dedi. Türkiye’nin yanı sıra 26 ülkeden 398 sporcunun 42K kategorisine başvuru yaptığını söyleyen Seçer, 10K için ise bin 654 sporcunun başvurduğunu ve 87’sinin yabancı sporcu olduğunu belirtti.

MARATONA DAVET

Vatandaşları, Uluslararası Mersin Maratonu’na katılmaya davet eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, “Sporu ve hareketi seven, sporun kardeşlik, barış, birlik ve beraberlik aracı olduğunu düşünen herkes orada olacak. Spor sadece ruhen ve bedenen gelişimi sağlamıyor; sosyalliği, toplumsal barışı ve bir arada olma kültürünü de geliştiriyor” dedi.