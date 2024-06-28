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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
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LGS Türkiye birincisi Gündoğdu’dan

#LGS#Sınav#Erdal Fernergiz

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları açıklandı. Adana Gündoğdu Koleji geleneği bozmadı ve bu sene de LGS Türkiye Birincisi oldu.

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TÜM SORULARI DOĞRU CEVAPLADI

Sınavda tüm soruları doğru cevaplayan Gündoğdu öğrencisi Asel İpek Bozdağ, LGS Türkiye birincisi oldu.LGS Türkiye birincisi Gündoğdu’dan

BAŞARILI OLMAK ÇALIŞMAKTAN GEÇER

LGS Türkiye birincisi Asel İpek Bozdağ, çok mutlu olduğunu belirterek, “Sınavlara iyi hazırlandım ve başarılı olacağıma emindim. Yoğun bir çalışma dönemi geçirdim, başarılı olmak çalışmaktan geçer. Aileme, öğretmenlerime ve bana destek olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.LGS Türkiye birincisi Gündoğdu’dan

DR. GÖKHAN GÜNDOĞDU: HERKESİN EMEĞİNE SAĞLIK

Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, “Tüm paydaşlarımızın emeğiyle bir kez daha yeni bir başarıya imza attık ve 2024 LGS Türkiye 1.si olduk. LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan ve Türkiye 1.si olan sevgili öğrencimiz Asel İpek Bozdağ bizleri gururlandırmış ve sevindirmiştir. Sevgili Asel İpek’i yürekten kutluyoruz” dedi.

#LGS#Sınav#Erdal Fernergiz
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