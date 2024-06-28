LGS Türkiye birincisi Gündoğdu’dan

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TÜM SORULARI DOĞRU CEVAPLADI

Sınavda tüm soruları doğru cevaplayan Gündoğdu öğrencisi Asel İpek Bozdağ, LGS Türkiye birincisi oldu.

BAŞARILI OLMAK ÇALIŞMAKTAN GEÇER

LGS Türkiye birincisi Asel İpek Bozdağ, çok mutlu olduğunu belirterek, “Sınavlara iyi hazırlandım ve başarılı olacağıma emindim. Yoğun bir çalışma dönemi geçirdim, başarılı olmak çalışmaktan geçer. Aileme, öğretmenlerime ve bana destek olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

DR. GÖKHAN GÜNDOĞDU: HERKESİN EMEĞİNE SAĞLIK

Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, “Tüm paydaşlarımızın emeğiyle bir kez daha yeni bir başarıya imza attık ve 2024 LGS Türkiye 1.si olduk. LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan ve Türkiye 1.si olan sevgili öğrencimiz Asel İpek Bozdağ bizleri gururlandırmış ve sevindirmiştir. Sevgili Asel İpek’i yürekten kutluyoruz” dedi.