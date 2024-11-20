Kızılay 'İyiliği' büyütüyor! Çukurova Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalandı

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Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, imza törenindeki konuşmasında, işbirliği protokolündeki amaçlarının gönüllü ordusuna yeni bireyler kazandırmak, Kızılaycılık ruhunu genç nesillere aktarmak ve böylece iyiliği büyütmek olduğunu ifade etti. Saygılı, Adana’nın gururu güzide bir eğitim kurumu olan Çukurova Üniversitesi ile yapılan işbirliğinin önemine vurgu yaparak, bu konudaki hassasiyetinden dolayı Rektör Beriş’e teşekkür etti.

ONUR DUYDUK

Ç.Ü Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ise başta kan temini olmak üzere nerede yardım arayan varsa orada bulunan Türk Kızılayının dünyaya yaydığı iyiliği takdirle izlediklerini belirterek, “Bu işbirliğinden üniversitemiz adına onur duyduk. Kızılay çalışmaları konusunda işbirliği protokolü imzalayarak bütün fakültelerimizde ve birimlerimizde iyiliği büyütme konusunda tüm çabalarımızı ortaya koymaktayız. Öğrencilerimize de bu konudaki gönüllü katılımları ve duyarlılıkları için ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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Rektör yardımcıları, genel sekreter ve Kızılay il ve ilçe şube başkanlarının da katılımıyla gerçekleşen protokol imza töreninin ardından Ç.Ü kampüsünde kan bağışı yapıldı. Başta Rektör Prof Dr. Beriş olmak üzere rektör yardımcıları, dekanlar ve öğretim üyeleri ile öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışına destek sağlayanlar, hiç tanımadıkları insanlara iyilik yapmanın gururunu yaşadılar. Türk Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı Rektör Beriş’e teşekkür plaketi takdim etti.



