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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
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Kızılay 'İyiliği' büyütüyor! Çukurova Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalandı

#Çukurova Üniversitesi#Yusuf Ramazan Saygıl#Hamit Emrah Beriş

Türkiye’de ve dünyada, insani yardım hizmetinde model alınan, insanların en zor anlarında yanındaki kuruluş olarak dünyaya iyiliğin güzelliğini yaşatan Türk Kızılayı, Çukurova Üniversitesi ile iyiliği dalga dalga büyütüyor. Bu kapsamda, Türk Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ramazan Saygılı ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş tarafından işbirliği protokolü imzalandı.

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Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, imza törenindeki konuşmasında, işbirliği protokolündeki amaçlarının gönüllü ordusuna yeni bireyler kazandırmak, Kızılaycılık ruhunu genç nesillere aktarmak ve böylece iyiliği büyütmek olduğunu ifade etti. Saygılı, Adana’nın gururu güzide bir eğitim kurumu olan Çukurova Üniversitesi ile yapılan işbirliğinin önemine vurgu yaparak, bu konudaki hassasiyetinden dolayı Rektör Beriş’e teşekkür etti.

Kızılay İyiliği büyütüyor Çukurova Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalandı

ONUR DUYDUK

Ç.Ü Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ise başta kan temini olmak üzere nerede yardım arayan varsa orada bulunan Türk Kızılayının dünyaya yaydığı iyiliği takdirle izlediklerini belirterek, “Bu işbirliğinden üniversitemiz adına onur duyduk. Kızılay çalışmaları konusunda işbirliği protokolü imzalayarak bütün fakültelerimizde ve birimlerimizde iyiliği büyütme konusunda tüm çabalarımızı ortaya koymaktayız. Öğrencilerimize de bu konudaki gönüllü katılımları ve duyarlılıkları için ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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Kızılay İyiliği büyütüyor Çukurova Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalandı

Rektör yardımcıları, genel sekreter ve Kızılay il ve ilçe şube başkanlarının da katılımıyla gerçekleşen protokol imza töreninin ardından Ç.Ü kampüsünde kan bağışı yapıldı. Başta Rektör Prof Dr. Beriş olmak üzere rektör yardımcıları, dekanlar ve öğretim üyeleri ile öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışına destek sağlayanlar, hiç tanımadıkları insanlara iyilik yapmanın gururunu yaşadılar. Türk Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı Rektör Beriş’e teşekkür plaketi takdim etti.

Kızılay İyiliği büyütüyor Çukurova Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalandı

Kızılay İyiliği büyütüyor Çukurova Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalandı
Kızılay İyiliği büyütüyor Çukurova Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalandı

#Çukurova Üniversitesi#Yusuf Ramazan Saygıl#Hamit Emrah Beriş
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