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Karslıoğlu: Hedefimiz, felaketlerin önüne geçmek

#Doğu Akdeniz#Adana#İnşaat

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu ( DAİMFED ) yönetim kurulu üyeleri, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi’nde yapımı devam eden Yatay Mimari Projesini yerinde inceledi.

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KARSLIOĞLU: “CUMHURBAŞKANIMIZIN YATAY MİMARİ İLE İLGİLİ TALİMATLARINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu burada yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2021 yılında ülkemizin yatay mimariye geçmesi gerektiği düşüncesini sektöre verilmiş bir talimat olarak algıladık. DAİMFED olarak, 2021 yılından bu yana üyelerimize dikey mimariyi bırakıp, yatay mimari ile projeler üretmemiz gerekliliğini her fırsatta dile getirdik. Bu sayede yatay mimari ile daha yaşanılabilir, altyapısı, otoparkı ve peyzajı ile yerel yönetimlerden gelecek hizmetlerin daha kolay işlevsel bir hal alacağı yapılar, projeler gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu proje halkımızın beğenisine sunulmaya başlanmıştır. Hedefimiz, kadim çağlardan beri dünyanın en önemli deprem kuşaklarının üzerinde yer alan ülkemizde felaketlerin önüne geçmeyi başarmaktır” diye konuştu.

“ŞEHİRLEŞME KALİTESİ DİKEYDEN YATAYA GEÇİŞ İLE MÜMKÜN”

Özellikle deprem felaketlerinden sonra çok katlı, dikey binaların riskli yapılar olduğunun farkına varıldığını ifade eden Karslıoğlu, “Bu projeler ile tek katlı veya çok katlı fakat hepsi de standart dışı binalar, şehrimizi zehirli bir sarmaşık gibi istila etmiştir. Özellikle depremden sonra görüldü ki, depremden yıllar önce Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatın ne kadar yerinde ve anlamlı olduğunun farkına vardık. Dolayısıyla deprem felaketi bizlere acı gerçeği gösterdi. Bundan sonra şehirleşme kalitesini yükseltmek, dikeyden yataya geçiş ile mümkün olacaktır” şeklinde konuştu

#Doğu Akdeniz#Adana#İnşaat
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