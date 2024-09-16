Karslıoğlu: ATÜ’ye beton deney laboratuvarı kurulmalı

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Ziyaret sırasında, Prof. Dr. Sözen'in yeni görevinde başarılar dileyen DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, DAİMFED ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanlığı ile başlatılan işbirliği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ele alınan konuların başında, DAİMFED ve ATÜ ortaklığıyla kurulması planlanan Beton Deney Laboratuvarı, Mühendislik Fakültesi mezunlarının istihdamı, ‘Mesleğim Elimde’ ve ‘İlk Baretim İlk Yeleğim’ projeleri hakkında destek istendi.



KARSLIOĞLU: ATÜ’YE LABORATUVAR KURULMASINI ARZU EDİYORUZ



DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “ATÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu ile hayata geçirdiğimiz işbirliği, mühendislik fakültesindeki öğrencilerimizin genç DAİMFED’i kurmasıyla devam ediyor. Bu serüvende, depremden sonraki inşaatların devam edebilmesi raporuyla birlikte üst seviyelere çıkan işbirliğimiz, bundan sonrada üstüne koyarak devam edecek. Çünkü üniversitemiz, bilim ve teknoloji anlamında sektörümüzün gelişimini sağlayan donanımlara sahip, backraundu olan bir üniversite. Adı üstünde Bilim ve Teknoloji Üniversitesi. Bizim bu konuda üniversitemize kayıtsız kalmamız, mesleğimizi üniversiteden habersiz ilerletebilmemiz mümkün değil. Bundan sonraki aşamalarda birlikte hareket edebilmek için federasyon olarak yeni projelerimiz var. En önemli projelerimizden biri de deney yapabilen laboratuvar kurulması. Hem beton, hem demir, hem de su boruları deneyini üniversitemizde kurulmasını arzu ediyoruz. Bu proje sektöre maddi manevi katkı sağlanacak ve Adana ekonomisine de güç katacak. Tabii Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yeni yerleşkeleriyle çok hızlı büyüyen bir üniversite. Üniversite yerleşkesindeki bina yapımlarında federasyon olarak fazlasıyla içindeyiz ve yasal çerçevelerde içinde bulunmaya da devam edeceğiz. Son olarak, Rektörümüz Prof. Dr. Adnan Sözen'e görevinde başarılar diliyoruz” diye konuştu.

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MUAZZAM BİR PROJE



‘İlk Baretim İlk Yeleğim’ projesi hakkında bilgiler veren DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Federasyon olarak ‘İlk Baretim İlk Yeleğim’ Projesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu ile birlikte yürüttüğümüz güzel bir projedir. Birinci sınıfta okuyan gençlerimizin mesleğe ilk girişinin hediyesi olarak sunuyoruz. Nasıl ki Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giyip stetoskop takıyorsa, Mühendislik Fakültesi’nde okuyan öğrencilerimizin de bir yelek ve baretle mesleğini daha çok önemsemesini ve ciddiyetinin farkına varmasını sağlıyor bu proje. Projeye aileler de katılıyor. 4 yıl sonra mühendis olacak çocuklarını ilk yıllarda hayallerindeki çocukları görmüş oluyorlar. Bu projenin Türkiye geneline yayılmasını sağlıyoruz. Çukurova Üniversitesi ile de iş birliğimiz bu konuda devam edecek. ‘İlk Baretim İlk Yeleğim’ projesi, birinci sınıf öğrencileri için muazzam bir projedir” diye konuştu.



“DEPREM SEMİNERLERİ”



2024-2025 Eğitim Öğretim Yılında Liselerde “Deprem Seminerleri” Projesi hakkında da bilgiler veren Karslıoğlu, “2023-2024 Eğitim Öğretim yılında başladığımız ve yaz tatili nedeniyle ara verdiğimiz bir proje. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Adana Valiliğimizin koordinatörlüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın seçtiği aşağı yukarı 12 lisede 6 seminer yaptık, diğer 6 deprem seminerleri devam edecek. Liselere deprem seminerleri de çok önemsediğimiz, faydası olacağına inandığımız güzel bir proje” dedi.



SÖZEN: İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ



Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen ise, “Öncelikle, DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve beraberindeki heyete nazik ziyareti için teşekkür ederim. Üniversitemiz ile birlikte çok güzel projelere imza atacağımızdan hiç şüphem yok. ATÜ ve DAİMFED işbirliği ile arzu etmiş olduğunuz araştırma laboratuvarında deneylerin yapılabilecek bir araştırma konusuna gidilip, uygun şartlarda paydaş olamaya hazırız” ifadesini kullandı.