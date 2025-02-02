İŞKAD’ın paneli, Türk iş dünyasını Adana’da bir araya getirdi

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GERGİN: “CAM TAVANLARI KIRMANIN ZAMANI GELDİ”

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren İŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Gergin, “Cam tavanları kırmanın zamanının geldiğini ve hatta geçtiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşılmasının yegane unsurunun kadınlar olacağını haykırmak istiyorum. Kadın; bilinci, aklı ve toparlayıcı, yönlendirici gücü nedeniyle ekonomiye ve sosyal yaşama, siyasete, insan ve hak ve özgürlüklerine doğrudan ve dolaylı katkı sunmak için her alanda var olmalıdır” dedi.

“KADIN DAHA ÇOK VAR OLMALI”

Gergin, "Kadınlar tarlada, sanayide, sağlıkta ve sporda hep var olmuştur. Kadınların ekonomide, siyasette ve sosyal hayatta daha fazla yer almasının en büyük güvencesi, adil, kapsayıcı ve şeffaf yönetimlerdir. Bugün burada yine kadın, yine girişimcilik modelleri, yine çağdaş Türk kadınını konuşacağız. Yeni yönetim olarak kadın ve gençleri de içine alacak Avrupa Birliği projeleri ile ayrıca Adana'nın kültürel dokusunu Türkiye ve dünyaya tanıtmakla ilgili gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı gerek belediyeler gerekse sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde olup İŞKAD’ın çıtasını her platformda yükseltme arzusundayız. Tabii ki bu çalışmalar neticesinde gençlerimize ve kadınlara istihdam olanağı sağlama girişimleri oluşacaktır. İŞKAD’ın ekonomi ve girişimcilikteki olmazsa olmazlarından biri de budur” diye konuştu.

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CİNSİYET EŞİTLİĞİ ŞART

Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Veli Oğuz ise konuşmasında, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının sadece bir eşitlik meselesi değil, aynı zamanda kalkınma ve refah meselesi olduğunun altını çizdi. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez de, sürdürülebilir kalkınmanın toplumsal cinsiyet eşitliği ile mümkün olacağına ve kadınların iş gücüne katılımının artırılmasının kalkınmanın en önemli itici gücü olduğuna inandığını ifade etti. 2024 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na göre Türkiye’nin 127. sırada yer aldığını belirten Sönmez, kadınların iş gücünde daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı. Adana'nın sanayi ve tarım alanındaki potansiyeline değinen Sönmez, bu potansiyelin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma adımlarıyla tam anlamıyla gerçekleşebileceğini belirtti. Çukurova SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Berman Mantı ise, ekonomik bağımsızlığın kadınlar için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, güçlü kadınların güçlü toplumlar yaratacağını söyledi.

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PROF. DR. AÇIK: “KADINLARIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık da, kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsiliyetinin artırılmasının sürdürülebilir kalkınma için kritik öneme sahip olduğunu belirtti. TÜRKONFED olarak kadın girişimciliğini desteklemek adına çeşitli projeler yürüttüklerini ifade eden Açık, “Girişimde Kadın Gücü” projesiyle sekiz binden fazla kadına ulaştıklarını vurguladı. Kadınların önündeki engellerin kaldırılmasını toplumsal dönüşümün bir gereği olarak değerlendiren Açık, yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümün iş dünyasının geleceğini şekillendirdiğini söyledi.

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PANEL GERÇEKLEŞTİ

Açılış konuşmalarının ardından "Ekonomik ve Sosyal Yönüyle İş Dünyasında Kadın" konulu panele geçildi. Moderatörlüğünü GİŞKAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ayferi Tuğcu’nun üstlendiği panelde, İŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Gergin, Mersin GİŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Mürvet Beydağı ve Hatay KAGİD Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Kıral konuşmacı olarak yer aldı. Panelin ardından, etkinlik soru-cevap bölümü ile sona erdi.

KİMLER KATILDI

Türk iş dünyasını bir araya getiren ve ADASO Sakıp Sabancı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen panele ADASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan Şire, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, İŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Gergin, Mersin Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mürvet Beydağı, Hatay Kadın Girişimciler Derneği (KAGİD) Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Kıral, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kış, Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVA SİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Berman Mantı, Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Veli Oğuz, çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ve iş insanı katıldı.















