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Erdal Fernergiz
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İŞKAD Başkanı Gergin: Kızlarımız rol model olmalı

#İş Kadınları Derneği#İŞKAD#Süheyla Gergin

İş Kadınları Derneği (İŞKAD) Yönetim Kurulu, Süheyla Gergin başkanlığında bir araya geldi. Genel kurulun ardından görev bölümü yapan İŞKAD, denetleme ve disiplin kurulu üyelerinin yanı sıra üyelerin de yer aldığı geniş katılımlı bir toplantı düzenledi.

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İŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Gergin, yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yeni projeler geliştireceklerini belirterek, oluşturulan komiteler aracılığıyla eğitim, sosyal, kültürel, Avrupa Birliği Projeleri, girişimcilik alanlarında yoğunlaşacaklarını, kadınların her alanda daha fazla yer alması, etkin olması, yönetim kademelerinde daha çık kadın isminin olması için çalışacaklarını söyledi.

İŞKAD Başkanı Gergin: Kızlarımız rol model olmalı

“GENÇ KIZLAR İŞ İNSANI OLSUN”

Sivil toplum kuruluşları, odalar, borsa, organize sanayi bölgesi, üniversiteler, belediyelerle birlikte hareket etmeye özen göstereceklerini belirten Gergin, “Özellikle genç kızların iş kadını olarak rol model olma yolunda ilerlemesinin önünün açılmasını istiyoruz. Bu yönde yoğun bir çabamız olacak. Dolayısıyla girişimlerimiz, işbirliklerimiz önem kazanacak” dedi.

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Kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlenmesi için İŞKAD olarak tüm imkanlarını kullanarak ve bu imkanları projelendirerek ilerleyeceklerini dile getiren Başkan Gergin, “Kadın girişimciliğinde öncü olma yolumuzda durmadan ilerleyeceğiz. Gerek Adana’da gerekse Türkiye’de her alanda daha çok kadın adına ihtiyacımız var” diye konuştu.

İŞKAD Başkanı Gergin: Kızlarımız rol model olmalı

GÖREV BÖLÜMÜ DE YAPILDI

Süheyla Gergin Başkanlığı’ndaki İŞKAD’da Nilgin Ekmekçi ve Güzidenur Özveren Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Toplantıda Ferda Kahya, Funda Kirici, Miray Köybaşı ve Sakine Gökdoğan da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

#İş Kadınları Derneği#İŞKAD#Süheyla Gergin
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