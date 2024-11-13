İş dünyasına kadın istihdamı çağrısı

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Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Üyesi, Derya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış, “Derya Grup olarak, TÜRKONFED ve TÜSİAD’ın iş dünyasında kadın temsilinin artması yönündeki çağrıları destekliyoruz” dedi.

YÖNETİM KURULUNDA YÜZDE 50 KADIN

Derya Grup Yönetim Kurulu’nda yüzde 50, yönetici grubunda yüzde 45 ve tüm çalışanlar arasında bulunan yüzde 48 oranında kadın istihdamını korumayı ve artırmayı hedeflediklerini kaydeden Hüseyin Kış, “Hayatın her alanında olduğu gibi iş dünyasında da kadın temsilinin artması öncelikle bulunulan bölgeyi olumlu yönde etkileyecek, ülkemize sadece ekonomide değil sosyal ve siyasal alanda da olumlu katkı sunacaktır” dedi.

ATATÜRK’ÜN KONUŞMASINI HATIRLATTI

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 yılında yaptığı bir konuşmada “Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır” dediğini vurgulayan Hüseyin Kış, TÜRKONFED’in de kadın istihdamını, kadın girişimciliğini desteklediğini, bu alanda önemli çalışmalar yaptığını, raporlar sunduğunu hatırlattı.

“ETKİN YÖNETİCİ VE GİRİŞİMCİ KADIN SAYISI ARTMALI”

Derya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış, “Bizler de Derya Grup ailesi olarak TÜRKONFED ve TÜSİAD’ın çağrıları doğrultusunda işletmelerimizde kadın gücüne, bilgi ve kültürüne inanarak hareket ediyoruz. Bu vesileyle iş dünyasının tüm paydaşlarını bu çağrıya destek olmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

Kadın girişimcilerin, kendileri ve istihdam ettikleri kişiler için ayrıca iş olanağı sunabildiğine dikkat çeken Başkan Hüseyin Kış, Türkiye’de daha çok etkin kadın yönetici ve girişimci sayısının artmasını ümit ettiğini sözlerine ekledi.