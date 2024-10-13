İnsanlık yararına yarıştılar 1. oldular

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Proje Danışmanı Serdar Akgüç'ün rehberliğinde Mert Balbaloğlu, Emre Alp Eldemir, Ege Alp Ulaş, Gamze Mutlu, İnci Duru Bayer, Ege Acartürk, Arda Peri, Dora Ergül ve Mustafa Özarslan adlı öğrenciler; diyabet ve romatoloji hastalarının ayaklarında ortaya çıkan ve uzuv kaybına kadar gidecek sorunu engellemek amacıyla yapay zeka destekli, medikal bir ürün geliştirdi.

TAMAMEN İNOVATİF

Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi"ne katkı sağlamak amacıyla bir araya gelen öğrenciler, "Diyapatik" adını verdikleri bir ürün ortaya çıkardılar. Dünya Sağlık Örgütünün güncel verilerine göre dünyada 522 milyon insanın yaşadığı bu soruna çözüm üretmeyi amaçlayan öğrencilerden takım kaptanı Emre Alp Eldemir'in modellemesini yaptığı ürün, tamamen inovatif olmasıyla dikkat çekiyor.

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ONAY ALDILAR

İnsanlık yararına fayda sağlayacak bir ürün geliştiren öğrenciler, alanında uzman doktor ve medikal şirketlerden geliştirdikleri ürünlerinin işlevsel olduğu ve bu soruna çözüm üreteceği onayını da aldılar.