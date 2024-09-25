İlin ahisine kaftanını Vali Köşger giydirdi

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Kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından dua yaptırılmasıyla başladı. Açılışta konuşan Birlik Başkanı Niyazi Göger, Ahiliğin köklü bir tarihe sahip olduğuna dikkati çekerek, “Dürüstlüğün, dayanışmanın, paylaşmanın ve hoşgörünün yaşayan en güzel örneği olan Ahilik; sadece bir ticari oluşum değil, toplumsal yaşama yön veren bir özelliğe de sahiptir. Bugün hangi esnafımızın kapısından içeri girerseniz girin Ahiliğin hoşgörüsüyle karşılaşırsınız” ifadelerini kullandı. Geleneği olmayan toplumların geleceği olmayacağına da işaret eden Başkan Niyazi Göger, “Ahilik ruhunu ne kadar güçlü tutar, milletimize has bu kültür hazinesini, yeni nesillere ne derece doğru anlatırsak, geleceğe de o derece güvenle bakabiliriz. Bu anlayıştan hareketle; gelenek, görenek ve değerlerimizi yaşatmak, ahiliğin taşıdığı milli, dini ve evrensel değerleri canlı tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamlı günde başta Adana Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger olmak üzere bizleri yalnız bırakmayan tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de Ahilik kültürünün sadece esnaf ve zanaatkârlar arasında değil, tüm toplumumuzda adil ve erdemli bir yaşamı teşvik eden bir hayat felsefesi olduğunu kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından kutlamalar, kaftan giyme töreni ve ödüllerin verilmesiyle devam edildi.

2024 yılı ili Ahisi seçilen saatçi ustası İsmail Isınır’ın kaftanı, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Birlik Başkanı Niyazi Göger tarafından giydirilerek, ödülü takdim edildi.

İlin Kalfası kaportacı Deniz Yel'in kaftanını AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, ilin çırağı Orçun Sunaer'in kaftanını Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram giydirdi.

Halk oyunları ve bando gösterisi ile devam eden kutlamalar kapsamından Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Birlik Başkanı Niyazi Göger tarafından davetlilere Ahi pilavı ikramında bulundu. Kutlamalar mesleki stantların ziyaretiyle son buldu.

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Büyüksaat Ziyapaşa Parkındaki kutlamalara, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, Birlik Başkanı Niyazi Göger, Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, TCDD 6. Bölge Müdürü Ali Seydi Felek, Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, Çevre, Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan, Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran, Yeşilay Başkanı Yunus Emre, Gençlik Spor İl Müdür Yardımcısı Ekrem Ulu, Ortadoğu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Halis Bayrak, Kadın Kooperatifleri Birlik Başkanı Zeynep Kırılmış, Birlik Başkanvekilleri, yönetim, denetim, disiplin kurulu üyeleri, oda başkanları, Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanları, Toplu Taşıma Kooperatifi Başkanları, Kamu Kurumlarımızın temsilcileri, esnaf ve sanatkarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.