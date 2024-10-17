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İkinci beton santrali hizmete girdi... Adana AOSB büyüyor

#Adana#Sanayi#Yatırım

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), sanayicilerin ihtiyaçlarına hızlı ve kaliteli çözümler sunmak amacıyla yeni hazır beton tesisini hizmete açtı. 5,5 milyon dolarlık yatırımla faaliyete geçen tesis, yerel sanayinin güçlenmesine önemli katkı sunacak.

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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütcü, ikinci hazır beton tesisinin açılışında yaptığı konuşmada, bölgenin büyüme ve sanayicilere hizmet vizyonunu vurguladı. Sütcü, tesisin sanayicilere kaliteli beton sunacağını belirterek, “Amacımız, sanayicilerimize uygun fiyatlarla kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlamak. Bu tesis, AOSB’nin büyümesine ve yerel sanayinin güçlenmesine önemli katkı sunacak,” dedi.
İkinci beton santrali hizmete girdi... Adana AOSB büyüyor
REKABETÇİ KOŞULLAR

Başkan Sütcü, “Kendi yatırımlarımızı tamamladıktan sonra bu tesisi devreye aldık. Böylece sanayicilerimize rekabetçi koşullarda beton sunarak bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefledik,” ifadelerini kullandı.

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İkinci beton santrali hizmete girdi... Adana AOSB büyüyor


KAPASİTE ARTTI

2024 Haziran ayında temeli atılan ikinci beton santrali, Eylül ayında faaliyete geçerek mevcut kapasiteyi yüzde 100 artırdı. Tesisin üretim kapasitesi 130 metreküpten 260 metreküp saate çıkarıldı. Güncel makine parkında 15 beton mikseri ve 4 beton pompası bulunurken, Sütcü tesisin donanımının her türlü sanayi inşaatına hizmet edecek altyapıya sahip olduğunu belirten Başkan Sütcü, “Sanayicilerimize üretim esnasında aksaklık yaşamadan hizmet sunmak, bizim için en öncelikli hedef. Bölgenin başarısı, birlik ve beraberlik içinde çalışmamızdan geliyor. Hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz,” diyerek sözlerini tamamladı.İkinci beton santrali hizmete girdi... Adana AOSB büyüyor

KURDELE KESİLDİ

Başkan Sütcü, açılış konuşmasının ardından Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, M. Nedim Büyüknacar ve Mehmet Tosmur, Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Fidan, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum’un da aralarında bulunduğu konuklarla birlikte hayırlı olsun temennileriyle kesti.İkinci beton santrali hizmete girdi... Adana AOSB büyüyor

#Adana#Sanayi#Yatırım
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