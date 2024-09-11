Huzurevleri’nde huzur kalmadı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinin aylık ücretlerinde önemli bir artış gerçekleştirdi. Ücretlerde yapılan düzenlemeyle, zam oranları yüzde 300 ile yüzde 360 arasında değişti. Bu değişiklik sonucunda, 3.500 TL olan tek kişilik oda fiyatı 10.000 TL'yi geçti.

YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLSİN



Yaşlılarla Dayanışma Derneği; Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ücretlerine yapılan zammı eleştirerek “Huzurevleri’nde huzurumuz kalmadı” dedi.

Bugün yaşlı olarak bakıma ve desteğe ihtiyaç duyan insanların geçmişteki hizmetleri ve topluma yaptıkları katkıların göz ardı edilemeyeceği belirtilen açıklamada; Bir gün hepimizin yaşlanacağını ve bakıma muhtaç duruma gelebileceğini unutmamalıyız. Yaşlılarımızın onurlu yaşaması için Huzurevleri ücretlerinin makul seviyelere çekilmesini talep etmekteyiz” denildi.

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“BİR GÜN BİZ DE YAŞLANACAĞIZ”

Yaşlılarla Dayanışma Derneği tarafından yapılan basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi;

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı artan maliyetleri gerekçe göstererek Huzurevleri ücretlerini güncellemiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Huzurevleri ile Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezlerinde kalan yaşlılar için belirlenen ücretler enflasyon oranının üzerinde olması yaşlılarımızı zor durumda bırakmıştır. Bakanlığa bağlı huzurevlerinde kalanların çoğunun sadece emekli maaşı dışında geliri olmayan yaşlılarımız olduğu göz önüne alındığında huzurevi fiyatların çok yüksek olduğu ortadadır.

Çoğu tek başına yaşayamadığı, kendi işlerini yapmakta güçlük çektiği için huzurevinde kalan yaşlılardır. Bunların ücretlerini ödeyemedikleri için huzurevlerinden ayrılmaları onları ölüme terketmek demektir.

Bizler, yaşlılarına daima hürmet eden bir toplumuz. Onların geçmişteki hizmetleri, topluma katkıları gözardı edilemez.

Geçirdikleri hastalıklar, kazalar, yaşam koşulları, organ yaşlanmaları nedeniyle düşkünleşen yaşlılarımızın yanında olmak, devletin ve toplum bireylerinin asli görevidir.

Ancak, son yıllarda zorlaşan ekonomik koşullar nedeni ile geçim sıkıntısı çeken ailelere değer verdikleri yaşlılarının bakımını üstlenmek oldukça zor gelmektedir.

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Ailelerin az da olsa yükünü azaltmak, yaşlıların yaşam kalitesini artırmak amacı ile 2008 yılında Adana’da kurmuş olduğumuz Yaşlılarla Dayanışma Derneği mağdur ve muhtaç yaşlılara gönüllülük esasına dayanan özverili bir çalışma ile hizmet vermektedir. Aidatlar, kermes, geziler ve yemekler düzenleyerek aldığımız bağışlarla sosyal güvencesi olmayan, eş dost ve evlat eline bakan bu yaşlılarımızla dayanışmakta, danışmanlık yapmakta, hasta karyolası, havalı yatak, hasta bezi ve gıda gibi yardımlar yapmaktayız.

Huzurevleri sakinleri Derneğimizi arayarak Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezlerine son yapılan zamlarla ne kadar zor durumda kaldıklarını ifade etmişlerdir. Devletimizin Huzurevlerine Hastave Yaşlı Bakımevlerine yaptığı zamlar, bizleri üzmekte ve rahatsız etmektedir. Aileleri tarafından bakılmakta zorlanılan yaşlılarımızın Huzur evlerinden yararlanmaları zorlaşmış ve imkansızlaşmıştır.

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Bu artan zamlarla birlikte emekli yaşlıların hizmet alması imkansızlaşacak veya çok az bir yaşlı kesim bu hizmeti alabilecektir.

Bizler yaşlılarına duyarlı bir sivil toplum örgütü olarak, zor koşullarda olan yaşlılarımızın, insana yaraşır bir şekilde yaşamını sürdürmesi için hasta bakım ve Huzurevi ücretlerinin makul seviyelere çekilmesini talep etmekteyiz.

Bir gün hepimizin yaşlanacağını ve bakıma muhtaç duruma gelebileceğini unutmamalıyız.

Yaşlılarımızın onurlu yaşaması için Huzurevleri ücretlerinin makul seviyelere çekilmesini talep etmekteyiz.”