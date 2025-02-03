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Hükümlüler meslek sahibi olacak

#Adana Valiliği#Mahkum#Cezaevi

Adana Valiliği, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) arasında Kadın ve erkek hükümlüleri kapsayan, iş makinesi operatörlüğünden elektro füzyon kaynak ustalığına kadar 16 farklı meslek dalında eğitim verilecek kurslar için protokol imzalandı

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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu’nun imzaladığı Mesleki Eğitime Yönelik İşbirliği Protokolüne, Adana Adliyesi Komisyon Başkanı Mehmet Ali Çolak, Başsavcı Vekili Taşkın Çörekli, Cezaevi Cumhuriyet Savcısı Osman İlkutli, Cezaevi Cumhuriyet Savcısı İrfan Alper ve Denetimli Serbestlik Müdürü Can Deveci katıldı.

VALİ KÖŞGER: BÜYÜK BİR PROJE

Hükümlülerin meslek sahibi olmalarının sağlanmasıyla tekrar suç işlemelerinin önlenmiş olacağını vurgulayan Köşger, "Bu başlı başına çok büyük, hayırlı bir iş. Onları hayata kazandırmamız, insanlarımızı harcamamamız lazım. İnsan en kıymetli varlık. Onun kıymetini, değerini bulması lazım. Bizim de toplum olarak buna ihtiyacımız var. Bu çok hayırlı bir proje olmuş. Bu projenin Türkiye’de yaygınlaşmasını diliyoruz" diye konuştu.

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Hükümlüler meslek sahibi olacak

BAŞSAVCI GÜMÜŞ: SERTİFİKA VERİLECEK

Dünyada suç oranları ve çeşitliliğindeki artışın sonuçlarıyla mücadelenin toplumların suç ve ceza politikalarını geliştirmesini ve bu politikalarını sürekli güncellemesi gerektirdiğini ifade eden Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, “İmzaladığımız işbirliği protokolü ile denetimli serbestlik hükümlülerini sertifikalı meslek sahibi haline getirip, özel sektörde ara eleman olarak istihdam edilmelerini kolaylaştırmış olacağız” şeklinde konuştu.

KARSLIOĞLU: KALİFİYE İŞ GÜCÜNE İHTİYAÇ VAR

İnşaat sektörünün insan kaynağı açısından büyük zorluklar çektiğini ve sektörde kalifiye iş gücüne ihtiyaç olduğunu belirten DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Denetimli serbestlikteki terör ve yüz kızartıcı suçlar hariç tüm mahkûmları da bu alana katmak istiyoruz. Bu da bizim vatan borcumuzdur. Denetimli serbestlikteki tüm mahkûmları bu alanlara yönlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yavuz Selim Köşger, Başsavcı Bilal Gümüş ve DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu denetimli serbestlik hükümlülerine verilecek kursların protokolünü imzaladı.

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Hükümlüler meslek sahibi olacak

Kadın ve erkek hükümlülerin yararlanabileceği kurslar:

KURS ADI

1 ELEKTRIK USTASI (ERKEK)
2 SIHHI TESISAT USTASI (ERKEK)
3 BEKO LOADER IS MAKINESI OPERATORO (ERKEK/KADIN)
4 PALETLI KEPCE OPERATORO (ERKEK)
5 VINC OPERATORO (ERKEK)
6 BOYA USTASI (ERKEK/KADIN)
7 KALIP USTASI (ERKEK)
8 DEMIR BAGLAMA USTASI (ERKEK)
9 ELKTRO-FIZYON KAYNAK USTASI (ERKEK/KADIN)
10 DEMIR KAYNAK USTASI (ERKEK)
11 GAZALTI KAYNAK USTASI(ERKEK)
12 SERAMIK USTASI(ERKEK)
13 MOBILYA USTASI (ERKEK/KADIN)
14 PVC DOGRAMA USTASI (ERKEK/KADIN)
15 PARKE DOSEME USTASI (ERKEK/KADIN)
16 MERMER DOSEME USTASI (ERKEK)

#Adana Valiliği#Mahkum#Cezaevi
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