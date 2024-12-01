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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
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Otomotiv piyasası için önemi büyük… Kış’tan hibrit araç çağrısı

#Otomobil#Ekonomi#Adana

Türkiye’nin hibrit araçlarla doğaya saygılı, havayı kirletmeyen yeni ve teknolojik araçlara daha hızlı adapte olması gerektiğini kaydeden Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kış, “Karbon ayak izini takip etmek zorundayız” dedi.

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"HURDA ARAÇ TEŞVİKİ" GETİRİLMELİ

25 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi uygulamasının elzem olduğunu kaydeden Hüseyin Kış, “25 yaş ve üzerindeki araç sahiplerinin eski araçlarını geri dönüşüme vererek sıfır kilometre araç alımlarında ÖTV’den muaf tutulması hem Türkiye’nin trafik karmaşasındaki yükünü alacak, hem doğaya daha saygılı araçlar trafiğe çıkacak, hem de ekonomik ömrünü tamamlayan araçların Türkiye ekonomisine verdiği zararın önüne geçilecektir” dedi.

“AĞIR HASARLI ARAÇLAR HURDAYA AYRILMALI”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kış, ekonomik daralmanın yaşandığı bu süreçte şoför esnafının ve vatandaşların alım gücünün düşünülmesinin yanı sıra kullanılamaz hale gelmiş veya ağır hasarlı araçların hurdaya ayrılmasının önemine de dikkat çekti.

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“OTOMOTİV PİYASASI DA HAREKETLENİR”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu konuda bir çalışma yapması gerektiğini vurgulayan Hüseyin Kış, “2019 yılından bu yana hurda aracı olanlara ÖTV indirimi gerçekleştirilmiyor. Meclisin çıkaracağı yasa ile hurda araç sorunu büyük ölçüde çözülecektir. Ayrıca daralma yaşayan otomotiv piyasası da hareketlenecektir” diye konuştu.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖNLENİR

Hüseyin Kış, 25 yaş ve daha büyük araçlarını geri dönüşüme verenlere bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla, alacakları yeni araçlar için ÖTV’den muaf tutulmasının ardından taşıtların yenilenerek ekonomiye kazandırılacağını, bu kapsamda ithalatın azaltılacağını, akaryakıt israfının önüne geçileceğini ve çevre kirliliğinin de önlenebileceğini vurguladı.

Otomotiv piyasası için önemi büyük… Kış’tan hibrit araç çağrısı

#Otomobil#Ekonomi#Adana
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