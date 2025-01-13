Hayvansal gıda ihracatında tarihi zirve; 3,86 olacak milyar dolar

Haberin Devamı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, geride kalan yılda ihracat pazarlarında en çok talep gören ürünlerin taze soğutulmuş balık, kanatlı eti ve balık filetoları olduğunu, en fazla ihracat yaptıkları ülkeler listesinde ilk üç sırada Irak, Rusya ve İtalya’nın yer aldığını açıkladı. Ali Can Yamanyılmaz, aynı dönemde ASHİB olarak yüzde 20 artışla 381,7 milyon dolar ihracata imza attıklarını bildirdi.

“TÜRKİYE’NİN TOPLAM İHRACATINA 1,7 ORANINDA DESTEK VERDİK”

2024 yılındaki 262 milyar dolarlık ülke ihracatında su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün yüzde 1,7 paya sahip olduğunu kaydeden Ali Can Yamanyılmaz, “Küresel ticaret, jeopolitik riskler, enerji krizleri ve enflasyonist baskıların hâkim olduğu dönemde toparlanma eğilimi gösterirken Türkiye olarak hayvansal gıda ihracatında önemli başarılara imza attık. Elde ettiğimiz büyüme, küresel pazarlarda artan rekabete rağmen doğru stratejiler, yenilikçi ürün yaklaşımları ve hedef odaklı çalışmaların bir sonucu olarak gerçekleşti. Özellikle uzak pazarlara açılım, markalaşma yatırımları ve sürdürülebilir üretim anlayışı, bu etkileyici yükselişi mümkün kılan temel unsurlar arasında yer aldı. Sektörümüz, Türkiye’nin ihracat vizyonuna değer katan performansıyla uluslararası pazarlarda güçlü konumunu pekiştirdi.” dedi. “HEM FIRSATLAR HEM DE ZORLUKLARLA DOLU BİR YIL OLDU”

Haberin Devamı

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü için 2024’ün dünya genelinde hem fırsatlar hem de zorluklarla dolu bir yıl olduğuna vurgu yapan Yamanyılmaz, “Küresel talep, özellikle sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeye olan ilginin artmasıyla güçlü bir şekilde devam ederken ekonomik dalgalanmalar ve iklim değişikliğinin etkileri sektörde belirsizliklere yol açtı. Su ürünlerinde artan talep, deniz ürünleri yetiştiriciliğine yapılan yatırımları artırırken sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları büyük önem kazandı. Hayvansal mamuller tarafında ise, üretimdeki yenilikçi teknolojiler ve ihracatta uzak pazarlara yönelim dikkat çekti. Ancak, lojistik maliyetlerindeki artış, ticaret bariyerleri, tarife dışı engeller ve karbon ayak iziyle ilgili sıkılaşan düzenlemeler, sektörümüzün karşılaştığı temel zorluklar arasında yer aldı. Genel olarak, sektörümüzde çevresel hassasiyet ve dijitalleşme eksenli dönüşüm rüzgarları 2024’e damgasını vurdu.” diye konuştu.

Haberin Devamı

“EN ÇOK İHRAÇ ETTİĞİMİZ TAZE SOĞUTULMUŞ BALIKLARDA YÜZDE 27,6 ARTIŞ SAĞLADIK”

Türkiye’nin hayvansal gıda ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Yamanyılmaz, şunları söyledi: “Sektörümüz 2024 yılında toplam 1 milyon 224 bin ton ürünü uluslararası piyasada değere dönüştürdü. En çok ihraç ettiğimiz ürünler, taze soğutulmuş balıklar, kümes hayvanları etleri ve sakatatları ile balık filetoları oldu. Taze soğutulmuş balıklarda yüzde 27,6 artışla 871,9 milyon dolar, kümes hayvanları etleri ve sakatatlarında yüzde 22,1 düşüşle 545,6 milyon dolar, balık filetolarında yüzde 14,5 artışla 469,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. En fazla talep gören 20 ürün arasında ihracat hacminde en anlamlı artışları süt tozu, peynir altı suyu, konserve ve dondurulmuş balıklarda sağladık.” “ETKİN OLDUĞUMUZ 155 ÜLKENİN 95’İNDE İHRACAT HACMİNDE ARTIŞ SAĞLADIK”

Haberin Devamı

Hayvansal gıda sektörünün geleneksel pazarlarda elde ettiği kazanımları artırırken uzak pazarlarda da yeni başarı hikayeleri yazdığını vurgulayan Yamanyılmaz, şöyle devam etti: “2024 yılında 155 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren sektörümüz 95 pazarda artış sağladı. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde ilk üç sırada Irak, Rusya ve İtalya yer aldı. Irak’a yüzde 2 düşüşle 590,2 milyon dolar, Rusya’ya yüzde 35,6 artışla 480,8 milyon dolar ve İtalya’ya yüzde 25,8 artışla 251 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 1 milyon dolar ihracat yaptığımız ve 5 haneli rekor artış sağladığımız ülke Moğolistan olurken Filistin, Norveç, Cezayir, İrlanda, Kırgızistan, Singapur, Bangladeş, Nijerya, Kazakistan, Mısır, Slovenya, Afganistan, Güney Kore ve Filipinler’de ciddi artışlara imza attık.”