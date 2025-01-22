HAYKONFED Başkanı ve DOHAYKO Genel Sekreteri belediyeleri eleştirdi

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Çıtırık Türkiye’deki genel durumu da şöyle özetledi;

“1) Türkiye'de “18 bin küsur köyde” yaşayan, tarım, ziraat, hayvancılık ile uğraşan, ayrıca “kırsalda, ilçelerde beldelerde yaşayan” on milyonlarca vatandaşın evini, bahçesini, davarını, mülkünü koruyan 100 binlerce KORUMACI BEKÇİ ÇOBAN köpekleri sürekli olarak yavruluyor. Bunlardan 1-2 tanesini ayrılıp, kalan 8-10 yavru sahiplerince şehirlere, ilçelere ATILIYOR. Sokak köpeklerinin ana kaynağı bu köpeklerin atılan yavrularıdır.



2) Sokak köpeklerine bakıldığında, şeklen de hepsinin bekçi kurt çoban köpeklerinin kırma yavruları olduğu zaten görülür. Yani bunlar ayrı bir tür değil sahiplerince atılan korumacı köpeklerin kırmalarıdır. Dolayısı ile bu konuda bir önlem çalışma olmadan, tümü de öldürülse en kısa zamanda yerine korumacı köpeklerin atılan yavruları dolduracaktır.



3) Türkiye'de 1100 e yakın belediyede ne bakım evi ve ne de kısırlaştırma var.

Bu belediyelere 2028’e kadar bakım evi kurma fırsatı verilmiş olup, ama şu anda da “toplayın” hükmü yasada var. Bakanlık dahil kurumlara, siyasilere ve ilgili makamlara, bu belediyelerin toplayıp birazını öldürüp, kalan hayvanları birbirine atmaya devam ettiğini, hayvanların atıldıkları yerlerde üremeye devam ettiklerini, dolayısıyla çözümün gelmeyeceğini, bu kanunun katliam ve ölüm döngüsünü birlikte getireceğini maalesef anlatamıyoruz.



4) Kapasitesi yetersiz belediyelere de genişletme için 2028’e kadar süre verilirken, hemen TOPLAMA yapmaları hükmü de getirildi. Baştan sona çelişkilerle dolu bu katliam yasası ile sokak köpeği sayısının artacağı açıktır.”

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YETKİLİLERE ÇAĞRI

Yerel seçimlerin üzerinden 10 ay geçtiğini, bu süre içerisinde hiçbir ilçe belediyesinin BAKIMEVİ ve KISIRLAŞTIRMA konularında bir çalışma başlatmadığını, bütün yükün Büyükşehir Belediyesi üzerinde olduğunu haliyle bu durumda Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağının kapasitesinin dolduğunu da söyleyen HAYKONFED Başkanı ve DOHAYKO Genel Sekreteri Nesrin Çıtırık; partilerin yetkililerine ve belediye başkanlarına çağrıda bulunarak; “Özellikle Adana genelinde yerel yönetimlerin belediye başkanlarının seçim meydanlarında verdikleri sözleri tutmasını istiyoruz” dedi.

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Bütün ilçe belediyelerinin sokak hayvanlarını toplayıp birbirlerinin sınırlarına attıklarının gözlendiğini söyleyen Çıtırık; “Başkanların yerel sorunlara sahip çıkmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

İLÇE BELEDİYELERİNİN DURUMU

Adana’nın İlçe Belediyeleri’ni de tek tek değerlendiren Çıtırık;

“1-Çukurova Belediyesi, bir bakımevi olmasına rağmen, bu dönemde koşullar çok daha kötüleşti. Eleman yok, veteriner hekim yok.

2-Sarıçam 10 yıldır bakımevi kurmadı ve kurmamakta inat ediyor.

3-Yüreğir Belediyesi yer arayışında ama hiç olmazsa kediler için şehirde KEDİ KISIRLAŞTIRMA ÜNİTESİ kurabilirdi, hala daha yapılmadı.

4-Seyhan Belediyesi tarafından daha önce kurulan Kedi Kısırlaştırma Merkezi daha da genişletilerek başka yere taşındı. Ama köpekler için bir çalışma yok.

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5-Ceyhan Belediyesinin barınağı TEMERKÜZ KAMPI HALİNDE hayvanlar zulüm altında.

6-Kozan Belediyesi de söz verdiği bakımevi düzenleme çalışmalarını yapmadı.

7-Pozantı Belediyesi, bu dönemde doğru biçimde kısırlaştırma çalışmaları yaparak başlamasına rağmen, şimdi de köpekleri Niğde ve diğer şehirlere kırsala atıyor…”