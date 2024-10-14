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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
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Giyilmeyen kıyafetler çöpe değil kumbaraya

#Adana#Sıfır Atık#Çevre

Adana’nın Çukurova Belediyesi “Sıfır Atık” projesi kapsamında ilçe merkezine yerleştirilen 270 adet Giysi Kumbarası ile hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor.

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Çukurova Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasına bırakılan giysi kumbaraları ile kullanılmayan eşyalar hem tekrar ekonomiye kazandırılıyor hem de bu sayede ihtiyaç sahiplerine destek olunuyor.

Vatandaşlar kullanmadıkları kıyafetleri kumbaralara bırakırken Çukurova Belediyesi görevlileri belirli aralıklarla kumbaralardaki giysileri topluyor. Toplanma merkezinde ayrıştırılan ve kullanımı mümkün olan kıyafetler temizlenerek ütüleme yapıldıktan sonra paketlenip ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Kumbaradan çıkan ve kullanılmayacak durumda olanlar ise geri dönüşüm ile tekrar ekonomiye kazandırılıyor.

KOZAY: DUYARLI VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Sıfır Atık Yönetimiyle israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atığın miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirtti. Giysi kumbaralarına bırakan giysilerin yüzde 60-70’nin kullanılabilir durumda olduğunu söyleyen Kozay, “Kıyafetler kullanıma hazır hale geldikten sonrası İhtiyaç Bankasında ihtiyaç sahipleri ile buluşuyor. Giysi Kumbarası aracılığı ile Çukurova’da binlerce aile tekstil yardımından faydalanıyor. Sosyal belediyecilik çalışmalarımızın önemli halkalarından biri olan bu hizmetimiz ile hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuruyoruz. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olmaya çalışıyoruz. İhtiyaç fazlası kıyafetlerini giysi kumbarasına bırakarak bu konuda hassas davranan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Paylaşmak kumaşımızda var” dedi.Giyilmeyen kıyafetler çöpe değil kumbaraya

#Adana#Sıfır Atık#Çevre
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