GİŞKAD, GİFED üyesi oldu

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ÜYE DERNEK SAYISI 9'A ÇIKTI

GİFED’in Türkiye genelinde Afyon İş Kadınları Derneği (AFİKAD), Aydın İş Kadınları Derneği (AYİŞKAD), Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER), Konya İş Kadınları Derneği (KİKAD), Kadın İşveren ve Sanayicileri Derneği (KAİSDER), Girişimci Kadınları Destekleme Derneği (GİKAD) olarak 8 iş kadını derneğinden oluştuğunu GİŞKAD’ın üyeliğiyle birlikte üye dernek sayısının 9’a çıktığını kaydeden GİŞKAD Başkanı Mürvet Beydağı, hem ulusal hem de uluslararası iş dünyasında daha güçlü bir GİFED oluşturmaya kararlı olduklarını söyledi. İş geliştirme ve girişimcilik ağını geliştireceklerine inandıklarını vurgulayan Beydağı, GİŞKAD’ın girişimci ruha sahip, çağdaş, mesleki ve ticari yönden nitelikli üyelerden oluştuğunu kaydetti. Başkan Beydağı, GİFED Başkanı, Yönetim Kurulu ve GİFED üyesi iş kadınları derneklerinin Mersin’e yaptıkları ziyaretten duyduğu mutluluğu da paylaştı.

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GİFED, KADIN HAREKETİNİ GENİŞLETECEK

GİŞKAD’ın üyeliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye’nin tek iş kadını federasyonu olan GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu ise, Türkiye’nin kadınların ekonomik ve toplumsal yaşama katkısını sağlamayı başarabildiği ölçüde güçlü olacağını söyledi. GİFED’in bu mottoyla yola çıktığını belirten Eroğlu, “İş kadınları başta olmak üzere kadınların iş ve sosyal hayatta karşısına çıkan sorunların çözümü için daha güçlü ses çıkarmayı hedefleyen bir Anadolu kadın hareketi olarak bu oluşumu ülke geneline yaymaya kararlıyız” dedi.

SÖYLEŞİDE BİR ARAYA GELDİLER

GİFED, GİŞKAD ve GİFED’e bağlı derneklerin başkanları ile yönetim kurulu ve üyeleri akşam saatlerinde Chef Mezze’de ünlü iş kadını ve yazar Zuhal Mansfield’in söyleşisinde görüş alışverişinde bulundu.

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GİFED Başkanı Oya Eroğlu, misafirperverlikleri için GİŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Mürvet Beydağı, Başkan Yardımcısı Gökçen Çakır, Genel Sekreter Mehpare Avar, Sayman Didem Avcı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yeşim Kış Akcer, Hatice Suray ve Filiz Evşen Çayan’a teşekkür etti.

GENİŞ KATILIM

GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, GİŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Mürvet Beydağı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yanısıra Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) Başkanı Nihan Çakıcı, İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Başkanı Özden Erten, Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) Başkanı Gamze Asnük, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Başkanı Nazan Akıncı, Girişimci Kadınları Destekleme Derneği (GİKAD) Başkanı Ufuk Ekinci ve Mevlana Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MEVLANA SİFED) Başkanı Güliz Arıkoğlu ile birlikte Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ile bir araya geldi.





