“Gastronomi Kenti” olmak için 3’üncü kez başvurdu... Adana “Unesco” yolunda

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Toplantıda Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından süreçle ilgili bilginin verildiği sunumun ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bir konuşma yaptı. Başkan Karalar, Adana’nın Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında daha önce girmiş olması gerektiğini belirterek, “2019 yılında bizim dosyamız uluslararası listeye alındı ve Paris’e gitti fakat Paris’te ne yazık ki heyetin onayından çıkmadı. Vazgeçmedik, dosyamızı yeniden hazırlayıp gönderdik. Yine ulusal listeye alındı ama Türkiye’den Paris’e gönderilmedi. Şimdi yeniden çalışma yapıyoruz. Adana’nın tamamı bu konuda ciddi katkı koydu. Adana Lezzet Festivali’ne Michelin şeflerinin katılması bu açıdan çok önemliydi. Bu sene inşallah bütün süreçleri aşıp Paris’te onaylanmayı bekleyeceğiz.” dedi.

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VALİ KÖŞGER: ADANA’DA 24 SAAT YEME İÇME VAR

Vali Köşger de yaptığı konuşmadı, “Bugün Adana’nın önemli meselelerinden birini konuşmak, taze başlangıç yapmak üzere bir aradayız. Bu süreç 2021’de başlayan bir süreç, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı da 2004 yılından beri dünyada kendine alan bulmuş ve epeyce mesafe kat edilmiş bir konu. Organize çalışmayı ve bütün tarafların katılımını gerektiren, sadece yerel yönetimlerin gayretiyle üstesinden gelinecek bir iş değil. Bu sebeple şu anda bu salonda bulunan her kesimin, herkesin bu işe katkı sağlamasını, gönlünü koymasını gerektiren bir iş” dedi.



Dünyada 56 tane gastronomi şehri olduğunu kaydeden Vali Köşger “Türkiye’de bizden önce 3 şehir gastronomi şehri olmuş. Bunlar Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar. Gaziantep ve Hatay’ı tolere edebiliriz ancak Adana, Afyonkarahisar’dan daha önce bu ağa dahil olmalıydı. Hatta ilk sırada Adana’nın olması lazımdı. Gaziantep ve Hatay’ı tolere edebiliriz derken aslında ben Adana’nın Gaziantep’ten de daha önce gastronomi kenti olması gerektiğini daha önce de defalarca ifade ettim. Adana 24 saat yaşayan, yenilip içilen bir şehir. 24 saatin her saatine özgü yeme içme imkanı olan bir şehir. Hem de 24 saatin hepsinde şehrin tamamında yeme içme imkanına sahip olduğunuz bir şehir. Bu çok önemli bir hususiyet” dedi.

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VALİ KÖŞGER: BURADA YANAN ATEŞİ BİRAZ CANLANDIRMAMIZ LAZIM

Adana’nın kebapla temayüz etmesine rağmen 500’ü aşkın yerel lezzetinin de olduğunun altını çizen Vali Köşger, konuşmasını “Kebabın standardının bütün mekanlarda uygulanabildiği bir şehir Adana. Adana’daki en yaygın klişelerden bir tanesi en iyi kebabın tablacıda yenebileceğidir mesela. Bütün mekanlar aşağı yukarı aynı kalite standardını yakalamış. Dolayısıyla kalite standardı noktasında da belli bir seviyenin yakalandığı bir şehir. Adana henüz gastronomi şehri olmamasına rağmen halihazırda Adana’ya lezzet için seyahat eden insanlar var. Adana’nın turizmle ilgili stratejisinin gastronomi üzerinden yürütülmesi gerektiği doğru bir tespit. Bu kentin turizmdeki lokomotifinin lezzet olması lazım. Henüz gastronomi şehri olmamamıza rağmen dünyanın her tarafından lezzet için Adana’ya seyahat edenler olduğuna göre bu doğru bir stratejidir. Burada yanan bir ateş var ve bizim bunu canlandırmamız lazım.” sözleriyle sürdürdü.

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TURİZMİ CANLANDIRACAK

Adana’nın denizi, tarihi, sıcak iklimi de dahil olmak üzere birçok özelliğinin olduğuna değinen Vali Köşger; “Lezzet üzerine yürümek bizim adımıza bir şans. Deniz turizmi mevsimlik bir şey, diğer turizmler de keza öyle. Ama lezzet 365 gün devam edecek bir şey. Yani bunu çok önemsememiz lazım. Adanalılar bazen deniz turizmini de tanıtılması konusunda talepte bulunuyor. Ancak bu noktada çok ileri seviyeye ulaşan Muğla, Antalya, Mersin varken bizim deniz turizminin üzerine gitmemiz mümkün de değil gerekli de değil. Bazı şehirler başka bir alanda öne geçsinler o alanı kullansınlar, biz de kendi alanımızda, 365 gün devam edecek gastronomi alanımızda ilerleyelim. Çünkü Adana’nın gastronomi kenti olması turizm açısından bizi tatmin edecek bir başarı olacak. Yani bunu sağlamak için burada bulunan her kişinin desteğine ihtiyacımız var. Her kurumun bunun için tek tek gayret göstermesi lazım. Çok ciddi bir emek ve gayret gerektiren bir iş bu. Bunu birlik ve beraberlik içinde topyekûn Adana’nın bütün unsurları birleşerek başarmamız lazım. Bunu gerçekleştirdikten sonra bundan Adana ve ülkemiz istifade edecek.” dedi.

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Daha uzun vadeli gastronomi havzası olacak şekilde yeni bir destinasyon oluşturma düşüncesinin olduğunu belirten Vali Köşger, bu düşünceyi de yakın bir süreçte değerlendireceklerini kaydederek “Adana, Hatay, Gaziantep eksenli Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mersin, Kapadokya dahil edilsin ve yeni bir gastronomi destinasyonu oluşturulsun. Bu pazarlansın ve dünyaya satılsın. Artık şunu hepimiz biliyoruz ki yeni lezzetler tatmak, yeni yerler keşfetmek de turizmin mutlu eden unsurlarındandır. İnsanlar bir yere gidip yeni şeyler yemek, o yöreye özgü el yapımı ürünleri ve lezzetleri almak istiyorlar. Dolayısıyla yoğunluğu ve talebi 365 gün devam edecek gastronomi turizmini sağlamak için bu havzayı oluşturmamız ve geliştirmemiz lazım. Bunun için de hepimize uzun vadeli çok iş düşüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmaların neticesini de inşallah bu sene alınması durumunda diğer gastronomi havzası destinasyonunun da gerçekleştirilebileceğine inanıyorum. Bu gerçekleştiğinde tarımdan konaklamaya, hediyelik eşya sektöründen eğitime kadar birçok alanda bunu tamamlayacak şekilde çalışılması lazım. Bunun için de bütün sektörlerin koordineli bir şekilde çalışması lazım.” dedi.

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Adana’nın gelen turisti kendine çekmek için yaylası, denizi, tarihi, mutfağıyla büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Vali Köşger, bunu öne çıkarmak için gerekli projeleri hayata geçirmenin önemine değinerek toplantıya katılan herkesten konuyla ilgili görüş bildirmesini istedi.

Toplantı, Vali Köşger’in konuşmasının ardından görüş ve önerilerin dile getirilmesiyle sürdü.