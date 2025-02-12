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Ferdi Tayfur 'Hatıran Yeter'

#Adana#Ferdi Tayfur#Hatıran Yeter

2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybeden Adanalı sanatçı, arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda Ahmet Selçuk İlkan’ın katılımı, şarkıları ve şiirleriyle anıldı.

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HAYATI ANLATILDI

Anma programı Ferdi Tayfur’un hayatının anlatıldığı sunumla başladı. Adana’nın sanatın birçok dalında çok önemli isimler yetiştiren olağanüstü bir şehir olduğunu belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ferdi Tayfur’un da halkın gönlünde taht kurmuş, arabesk müziğin efsane isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Ferdi Tayfur Hatıran Yeter

Bolu’daki yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşların yasından dolayı Ferdi Tayfur Anma Gecesi’ni yaklaşık 1 ay ertelemeyle gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Karalar, “Otel yangını faciasında hayatını kaybedenlere, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Allah bizlere bir daha böyle felaketler yaşatmasın” dedi. 

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Ferdi Tayfur Hatıran Yeter

Ferdi Tayfur’un anma gecesinde gururu ve hüznü bir arada hissettiklerini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, programın ardından Ahmet Selçuk İlkan ve orkestrasını sahnede tebrik etti. Adanalı sanatçı Ahmet İlkan Selçuk ve orkestrasına teşekkür eden Başkan Karalar, salonu dolduran Adanalılara da minnettarlıklarını iletti.

Merhum Ferdi Tayfur’un “Hatıran Yeter” isimli şarkısı, salonu dolduran Adanalılarca koro halinde söylendi.

Ferdi Tayfur Hatıran Yeter

#Adana#Ferdi Tayfur#Hatıran Yeter
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