Eğitim ve sağlık

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Sağlık da, insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin yükseltilmesinde ve korunmasında özel bir öneme sahiptir. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi kişinin öncelikle kendi sağlığına sahip çıkması ve sağlık bilincini geliştirmesi ile mümkün olduğu unutulmamalıdır.

ADANA EĞİTİM ÜSSÜ

Adana’da birçok eğitim kurumu üstün bir eğitim potansiyeline sahip. Adana’da eğitim birçok ile göre çok önde. Kentin sayılı okullarından Gündoğdu 37 yıllık süresinde başarılara imza atmış bir okulumuz. Yıllardır süre gelen LGS ve YKS başarısı okulun öğrencilerini eğitimde hep önde tutuyor. Son LGS’de de geleneğini devam ettiren Adana Gündoğdu Koleji birinci çıkarmayı başardı. Tüm soruları doğru cevaplayan okulun öğrencisi Asel İpek Bozdağ okulun ve ailesinin gururu oldu. Kentin diğer okullarından Çağ Koleji, Final okulları, ismini sayamadığımız okulumuz başarılı bir eğitim sunuyor öğrencilerine. Tüm okul yöneticilerine kentimize ve ülkemize yaptıkları eğitim katkısı için teşekkür ediyor tebriklerimi sunuyorum.

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SAĞLIK ÇOK ÖNEMLİ

Adana’da eğitimin yanı sıra sağlık da önemli bir yere sahip. Birçok marka özel hastanelerin yanı sıra Çukurova Üniversitesinin varlığı çok önemli. Balcalı Hastanesi depremde yara almasına rağmen yine çok iyi bir yere sahip. Ortadoğu’nun önemli sağlık üssü Şehir Hastanesi, devlet hastaneleri önde gelen sağlık kuruluşlarından. İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar idaresinde hizmetini sürdüren Devlet hastaneleri günde binlerce hastaya sağlık hizmeti veriyor. Şehir Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput idaresinde çok önemli doktor sayısı ile gece gündüz iyilik peşinde koşuyor. Başhekim Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, son 6 yılda 10 milyondan fazla kişiye hizmet verdiklerini, 250 binden fazla da ameliyat gerçekleştirdiklerini söyledi. Yaklaşık 7.500 personelin hizmet verdiği hastane her gün binlerce kişinin derman aradığı bir sağlık merkezi konumunda.

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ADANA ŞEHİR HASTANESİNDE NELER VAR

Yatak kapasitesi 1.550 olan Adana Şehir Hastanesi, 18 Eylül 2017 tarihinde hizmete açıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şu bölümler var:

• 184 yatak kapasiteli Onkoloji Hastanesi.

• 187 yatak kapasiteli Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Hastanesi.

• 347 yatak kapasiteli Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi.

• 582 yatak kapasiteli Genel hastane.

• 100 yatak kapasiteli Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri hastanesi.

• 150 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesi.