Dünya kız çocukları günü kreşlerde kutlandı

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Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, “Hayatımızın rengi ve neşesi kızlarımızın ‘Dünya Kız Çocukları Günü’ kutlu olsun.

Kız çocuklarımızın güçlü ve özgüvenli bir birey olarak toplumda yer alabilmesi, kapsayıcı ve nitelikli eğitimle buluşmasından geçiyor. İşte bu yüzden kız çocuklarının eğitime eşit katılımını ve devamlılığını sağlayacak destekler sunmak, vizyonlarının gelişmesine katkı sağlayarak özgüvenlerini artırmak, yaşam becerileri ve geleceklerinde iyileşme gerçekleştirmek amacıyla çalışıyoruz.

Çocukların eşit, özgür ve barış içinde yaşayabilecekleri, hayallerinin gerçek olduğu bir dünyayı yaratmak biz yetişkinlerin elinde.” dedi.