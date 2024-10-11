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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
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Dünya kız çocukları günü kreşlerde kutlandı

#Adana#Yüreğir#Kreş

Yüreğir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde ‘Kızlarımıza Sözümüz Var’ sloganıyla Minik Yürekler Kreşi, Hanım Sabuncu Kreşi ve Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevi’ndeki gerçekleştirilen etkinlikler bünyesinde, resim atölyesinden, müzik gösterilerine, yüz boyama etkinliklerinden dans gösterilerine, meslek gösterilerinden, sanatsal faaliyetlere kadar birçok etkinliğe katılım gösteren çocuklar, günün anlam ve önemi ile doyasıya eğlendi.

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Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, “Hayatımızın rengi ve neşesi kızlarımızın ‘Dünya Kız Çocukları Günü’ kutlu olsun.

Kız çocuklarımızın güçlü ve özgüvenli bir birey olarak toplumda yer alabilmesi, kapsayıcı ve nitelikli eğitimle buluşmasından geçiyor. İşte bu yüzden kız çocuklarının eğitime eşit katılımını ve devamlılığını sağlayacak destekler sunmak, vizyonlarının gelişmesine katkı sağlayarak özgüvenlerini artırmak, yaşam becerileri ve geleceklerinde iyileşme gerçekleştirmek amacıyla çalışıyoruz.

Çocukların eşit, özgür ve barış içinde yaşayabilecekleri, hayallerinin gerçek olduğu bir dünyayı yaratmak biz yetişkinlerin elinde.” dedi.

Dünya kız çocukları günü kreşlerde kutlandı

#Adana#Yüreğir#Kreş
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