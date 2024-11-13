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AFETLERE KARŞI YAPISAL DÖNÜŞÜM EKSİKLİĞİ

JMO Adana Şube Başkanı Dr. Tatar, aradan geçen 25 yıllık süre zarfında afet farkındalığını artırmaya yönelik bazı adımlar atılmış olsa da toplumun afetler karşısında yeterince hazırlıklı olamadığını vurguladı. "Toplumun can ve mal güvenliğini sağlamak ve afet zararlarını azaltmak konusunda gereken yapısal dönüşüm henüz oluşturulamadı," diye konuşan Dr. Tatar, afetlerle mücadeleye yönelik sistematik ve kapsamlı bir yaklaşımın önemine dikkat çekti.

“AFETLERLE MÜCADELE TÜM TOPLUMUN ORTAK SORUMLULUĞUDUR”

Ülkenin tektonik kuşak üzerinde bulunmasının, Türkiye’yi sürekli büyük depremlerle karşı karşıya bıraktığını hatırlatan Dr. Tatar, süregelen ihmal ve yetersiz önlemlerin yaşanan can ve mal kaybını artırdığını belirtti. "Doğa olaylarını engellemek mümkün değil; ancak can ve mal kaybını azaltmak, doğru planlama ve önlemlerle büyük ölçüde mümkün," diyen Dr. Tatar, afet yönetimi ve risk azaltma çalışmalarının tüm toplumun ortak sorumluluğu olması gerektiğinin altını çizdi.

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DEPREME KARŞI BİLİNÇLİ BİR TOPLUM İÇİN ÇAĞRI!

Dr. Tatar, afet risklerini azaltmaya odaklı yönetim anlayışının, bilimsel şehir planlaması, güvenli yapılaşma ve etkin afet farkındalık eğitimleriyle desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, “Tek bir ilin veya kurumun çabası yeterli değil, afetlere karşı hazırlıklı bir toplum inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğu,” dedi.

“DEPREM DEĞİL, İHMAL CAN ALIR”

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, "Deprem değil, ihmal, tedbirsizlik ve denetimsizlik can alır" diyerek sözlerini tamamladı. Jeoloji Mühendisleri Odası olarak güvenli ve sürdürülebilir kentlerin inşasında tüm vatandaşları ve kurumları daha fazla sorumluluk almaya davet ettiklerini belirten Dr. Tatar, gelecek nesillerin güven içinde yaşayabileceği bir ülke için hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.