“Dezenformasyonla Mücadele eğitimi başladı

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SERTİFİKA VERİLECEK

Dezenformasyona karşı daha az dirençli olan ve sosyal medyaya daha fazla maruz kalan gençleri, farklı öğrenme yöntemlerini bir arada kullanarak bilgilendirmek ve toplumun genelinde "sorumlu ve bilinçli" medya okuyucusu ve sosyal medya kullanıcısı olunacağı konusunda farkındalık uyandırmak, dijital mecrada dezenformasyon ile mücadele etmek amacıyla düzenlenen eğitim programının açılışında Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uzmanı Ümmühan Yücel konuşma gerçekleştirdi. Açılış programına İl protokolü ve diğer ilgililer katıldı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından 19-20 Kasım 2024 tarihlerinde verilecek olan eğitimler sonrasında katılımcılara sertifika düzenlenecek.

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PROTOKOL İMZALANDI

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce iş birliği protokolü çerçevesinde; dezenformasyona karşı daha az dirençli olan ve sosyal medyaya daha fazla maruz kalan gençleri, farklı öğrenme yöntemlerini bir arada kullanarak bilgilendirmek ve toplumun genelinde "sorumlu ve bilinçli" medya okuyucusu ve sosyal medya kullanıcısı olunacağı konusunda farkındalık uyandırmak, dijital mecrada dezenformasyon ile mücadele etmek amacıyla çalışmalar yapılacaktır.



2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde bu kapsamda ildeki öğretmen ve öğrencilere eğitimler verilecek olup bu eğitimlerde görev almak isteyen gönüllü eğiticiler için eğitmen eğitimi düzenlenecektir. Eğitmen eğitimine katılmak isteyen gönüllü öğretmenlerin formu doldurmaları gerekmektedir.

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MERSİN'DE "DEZENFORMASYONLA MÜCADELE KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ" İMZALANDI



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, dezenformasyona karşı daha az dirençli olan ve sosyal medyaya en fazla maruz kalan gençleri bilgilendirmek, toplumun genelinde farkındalık oluşturmak, medya okur yazarlığını yaygınlaştırmak ve dezenformasyonla mücadele etmek amacıyla hazırlanan "Dezenformasyonla Mücadele Farkındalık Eğitimleri Projesi" kapsamındaki işbirliği protokolü Mersin'de imzalandı.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Mersin Valiliğinde gerçekleştirilin imza töreninine Vali Ali Hamza Pehlivan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uzmanı Ümmühan Yücel katıldı.