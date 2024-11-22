'Deprem bölgelerine desteğimiz sürüyor'

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Rotary 2430. Bölge Federasyon Başkanı Kerem Muradi, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra Rotary kulüpleri olarak bölgeye ayni ve nakdi yardım sağladıklarını belirterek, ilk günden bugüne kadar insanları yalnız bırakmadıklarını vurguladı.

ÜÇ BAŞKANDAN BİRİYİM

Federasyon hakkında bilgi veren Rotary 2430. Bölge Federasyon Başkanı Kerem Muradi, “Biz 1905’te kurulmuş dünyanın en eski sivil toplum örgütlerinden birisiyiz. Hatta Birleşmiş Milletlerin kurulmasına vesile olmuş bir Rotary kulübüyüz. Bugün dünyada 200 ülkede 36 bin kulüpte bir milyon 200 bin üyesi olan yaklaşık 2 milyar Dolar üzerinde bir varlığı olan ve bu varlığını, kaynaklarını ve gelirlerini de topluma hizmet için adayan bir sivil toplum örgütüyüz. Ben de Türkiye’deki üç federasyon başkanından biriyim. İstanbul ve İzmir’in dışında bir de federasyon merkezimiz var o da Ankara’da. Bölgemizde 101 kulüp 3 bin üzerinde Rotaryen ve Türki Cumhuriyetlerindeki kulüplerimizle birlikte hizmet üretiyoruz” diye konuştu.

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YARDIM YAĞDI

Türkiye’nin ulusal kalkınmasına büyük destekler sağladıklarını dile getiren Muradi, “Son dönemde hizmetlerimizi ağırlıklı olarak deprem bölgelerine yönlendiriyoruz. Üç konteyner kentimiz, bir hastanemiz, okulumuz, mobil mutfağımız ve mobil kreşimiz hizmet veriyor. Şahsi bağışların dışında uluslararası bağış destekleriyle en az 11 milyon Dolar olan birçok proje gerçekleştirdik. Hala da bu desteklerimize devam ediyoruz." dedi.

ULUSAL KALKINMAYA DESTEK

Muradi şöyle devam etti: "Son dönemde ulusal ekonomik kalkınmayı sağlamak için çiftçilerimize gebe düveler teslim ediyoruz. Önümüzdeki ay Nurdağı’nda 25 okulun temiz suya kavuşmasını sağlayacağız. Hep yüksek profilli projeler üretiyoruz. Sadece temiz su projemiz 180 bin Dolarlık büyük bir projedir. Ben bu işleri yaparken gebe düvelerin 10 bin tanesinin 49 bin Dolar olduğunu bilmiyordum. Bu yüzden deprem bölgesine ayrı bir önem veriyoruz.”

20 BİLGİSAYARLI SINIF YAPTIRDIK

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Yakın zamanda Adana’da da çok önemli hizmetlere imza attıklarını vurgulayan Kerem Muradi, “Adana’da Seyhan Rotary Anadolu Lisesi’ne 20 bilgisayarlı bir sınıf yaptırdık. Yüreğir Belediye başkanımızın bize verdiği destekle ‘Adana 5 Ocak Rotary Kulübü Oyun parkı’’nın ve gençlerimizin ders çalışma ve etüt merkezinin girişine Atatürk büstünün açılışını gerçekleştirdik. 5 Ocak Rotary Kulübü Başkanı Nihan Baycık’la birlikte o parkın daha da güzel olacağını taahhüt ettik. Oradaki kütüphaneye de desteğimizi sürdüreceğiz. Bu yöndeki projelerimizi devam edecek.” diye konuştu.