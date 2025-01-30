Demir-Çelik’te yeşil atak

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AMAÇ EKONOMİYE KATKI

2024 yılının küresel ticaret açısından zorluklarla dolu olmasına karşın, Türk demir-çelik endüstrisinin başarılı bir sınav verdiğini dile getiren Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (ADMİB) Başkanı Fuat Tosyalı, “Yeni yılda yeşil üretime öncelik verip, katma değeri yüksek ürünlere yönelerek rekabetçiliğimizi korumaya çalışacağız. Hedef pazarlarımızda büyümemizi sürdürmek istiyoruz. Amacımız, hem ton hem değer bazında başarılı bir yıl geçirerek ülke ekonomimize maksimum katkıyı sağlamaktır” dedi.

Tosyalı, “Türkiye’nin 2024 yılı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artışla 261,9 milyar dolar oldu. Toplam ihracat içerisinde Türkiye demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 0,2 oranında azalış ile 12 milyar dolara, çelik ihracatı yüzde 8,7 artış ile 16 milyar dolara ulaştı. Demir çelik sektörü 2024 yılı ihracatıyla Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 12,6 pay aldı. ADMİB 2024 yılına ilişkin verileri incelendiğinde demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 1,4 azalışla 759 milyon dolar, çelik ihracatı ise yüzde 57,1’lik artışla 2,4 milyar dolar oldu. ADMİB, gerçekleştirdiği yaklaşık 3,2 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 1,2’lik pay almayı başardı. Aralık ayında ise Türkiye demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 2,7 oranında artış ile 975 milyon dolar, çelik ihracatı yüzde 7,3 artış ile 1,4 milyar dolar oldu. ADMİB ise demir ve demir dışı metallerde yüzde 9,2 artışla 73 milyon dolar, çelikte yüzde 21,13’lük artışla 242 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi” diye konuştu.

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ÇEVRE DOSTU PROJELER

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (ADMİB) Başkanı Fuat Tosyalı açıklamasına şöyle devam etti:

“Özellikle yeni yılda yeşil üretime ve verimliliğe öncelik verip, katma değeri yüksek ürünlere yönelerek rekabetçiliğimizi korumaya çalışacağız. Stratejimizin temelinde yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve pazar çeşitlendirmesi yer alıyor. Üyelerimizi, çevre dostu projeler geliştirmeye ve enerji verimliliğini artıran teknolojileri benimsemeye teşvik etmeye devam edeceğiz. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere hedef pazarlarda sağlanan başarının büyük bir gayret neticesinde ortaya çıktı. Avrupa Birliği pazarı, Türkiye'nin en büyük pazarı olarak önemini koruyacaktır. ABD pazarında ise rekabet avantajımızı artıracak fırsatların oluşmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra, Afrika pazarında da büyümeye devam etmek istiyoruz. ADMİB olarak, 2025 yılında da sektörümüzün gelişimini desteklemek ve Türkiye’nin küresel pazarda güçlü bir konum elde etmesine katkı sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amacımız, hem ton hem değer bazında başarılı bir yıl geçirerek ülke ekonomimize en yüksek katkıyı sağlamaktır.”