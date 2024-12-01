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DAİMFED Musul’a talip

#DAİMFED#Musul#Irak

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı’yı makamında ziyaret ederek Irak Hükümeti ile DAİMFED ortaklığınca yapılması planlanan Yeni Musul Projesi için destek istedi.

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KARSLIOĞLU: ROLÜMÜZ ÖNEMLİ 

Ziyarette kısa bir konuşma yapan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Ali Çardakcı Paşamızın,yıllardır Jandarma bünyesindeki tecrübesi tüm Jandarma Teşkilatının inşaat yapılanmasını sektör üyelerimiz ile yapmaktadır. Federasyon olarak Irak Hükümetinin Musul’u ayağa kaldırma daveti, Paşamıza hem hayırlı olsun ziyareti, hem de bilgileri aktarmak adına gelmiş bulunmaktayız.

DAVET İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİK 

Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakcı Paşamız vizyonu ve tecrübesiyle sektör temsilcilerimizin daha ileriye gidebilmesi için her daim öncülük etmiştir.

Çardakcı Paşamıza güzel projelerle ileriki günlerde tecrübe edeceğimiz Musul Hükümetinin daveti ile ilgili kendilerine bilgi verdik” diye konuştu.

DAİMFED Musul’a talip

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ORGENERAL ALİ ÇARDAKCI: DAİMFED SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ TEMSİLCİSİ 

Adana’nın doğduğu, büyüdüğü kent olması hasebiyle çok kıymetli olduğunu söyleyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, “Sektör temsilcilerini tek çatıda toplayıp, üst çatı Federasyonu oluşturmaları oldukça memnuniyet verici. DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve ekibine başarılar diliyorum. Genelde Federasyon Merkezlerini Başkent Ankara’da oluştururlar fakat DAİMFED’in Adana’da Genel Merkezini kurması bizleri ayrıyeten memnun etmiştir. Musul’un ayağa kaldırma projesinde, o bölgede sınıra en yakın Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu’na çok iş düşmektedir. Sektör temsilcilerine biz de elimizden gelen desteği, her Türk vatandaşını ayırt etmeden nasıl destek veriyorsak aynı şekilde herkese yardımcı olmaya devam ederiz. Müteahhit sektörünün sicili düzgün insanlarla tek çatı altında toplanması da son derece önemli. DAİMFED’in bunu en iyi şekilde yaptığına inanıyorum. Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu’na, yönetim kurulu üyelerine ve tüm illerdeki bağlı birliklerine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. 

DAİMFED Musul’a talip

#DAİMFED#Musul#Irak
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