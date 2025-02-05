Dağlı: Ortak paydamız Adana

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Göreve 17 Ocak'ta geldiğini ve Adana için hemen kolları sıvadıklarını belirten Dağlı, "Siyaset insanların duasını almak, derdiyle dertlenmek, sorunlarına çare bulmak, şehrine, ilçene faydalı olmak, merkezi hükümetten şehrine daha fazla yatırım almak ve bunların takipçisi olmak için yapılır. Siyaset asla gelir elde etmek için yapılmaz. Siyasetin bizlere katacağı tek şey vardır, o da daha fazla dua almak. İnşallah ben ve yönetimdeki arkadaşlarım daha fazla dua alırız." diye konuştu.

YATIRIMLARLA BÜYÜTECEĞİZ

Adana’nın yatırımlarla büyümesi gerektiğini dile getiren Başkan Dağlı, eleştirilere açık olduklarını belirterek, “Şehrimize daha fazla nasıl katkı sağlarız, bunun peşindeyiz” dedi. Adana'nın siyasi çekişmelere değil, hizmete odaklanması gerektiğini söyleyen AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, hizmet odaklı çalışacaklarını vurgulayıp “Merkezi hükümetten Adana için destek alacağız. Kim Adana’ya katkı sağlıyorsa yanında olacağız” dedi. Dağlı, şehrin geleceğine dair görüş alışverişinin değerli olduğunu belirtti.

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HER KONUDA DESTEK OLACAĞIZ



Dağlı, hangi belediye olursa olsun güzel işler yapıyorsa yanlarında olacaklarını ama yanlışa da yanlış diyeceklerini dile getirdi. Adana'yla ilgili yarım kalan bundan sonrası yapılması gereken sorunların hepsini bildiklerinin altını çizen Dağlı, şunları kaydetti: "Biz bunların takipçisi olacağız. Eğer belediyelerimizin de Adana halkının yararına olan merkezi hükümetten talep ettikleri konular varsa inanın onun da destekçisi oluruz. Sonuçta Adana'ya yapılacak her hizmet bizden sonraki nesle daha yaşanabilir bir şehir ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Büyük Türkiye' hayaline destek olacak. Onun için egomuz, siyasi bir beklentimiz yok. Tek derdimiz var, AK Parti'nin bayrağını, çıtasını yükseltmek ve merkezi hükümetten Adana'mıza daha fazla yatırımlar konusunda destek almak."

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