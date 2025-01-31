Çukurova'da kuraklık alarmı

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TARIMSAL ÜRETİM TEHDİT ALTINDA

Türkiye'nin ilk ürün hasadlarının yapıldığı tarımsal üretimin merkezi olarak bilinen ve dünyanın en verimli ovalarından biri olan Çukurova'da, küresel iklim değişikliğinin etkileriyle artan kuraklık tehdidi tarımsal üretimi etkilemeye başladı. Bölgede geleneksel olarak yetiştirilen pamuk, buğday, mısır, soya, narenciye, sebze ve meyve ürünlerinin üretimi olumsuz yönde etkilenmektedir. Konuyu Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ile enine boyuna görüştük. Bilgiç kuraklığın alarm vermeye başladığını belirterek, Bölge Temsilcimiz Erdal Fernergiz’e şunları söyledi:

PAMUK VE MISIR EKİMİ RİSKLİ HALE GELDİ

“Son yıllarda yağış miktarındaki azalma ve düzensizliği, sıcaklık artışı, özellikle su tüketimi yüksek olan pamuk ve mısır gibi ürünlerin ekimini riskli hale getiriyor. Bu ürünlerin yetişmesi sulama imkanı ile doğru orantılıdır. Üreticiler kuraklığa dayanıklı ve daha az su isteyen alternatif tarım ürünlerine yönelmelidir. Ayrıca, su ihtiyacı yüksek olan turunçgil üretiminde de azalma görülebilir. Kuraklık, verimi de olumsuz etkilemektedir. Üretici doğal olarak kazanamadığı ürünü ekmeyecektir. Kuraklık nedeniyle ekim deseninde önemli değişiklikler yaşanabilir. Alternatif ürünlerin üreticiyi de memnun edip, etmeyeceği de önemli risk taşımaktadır. Bu yüzden tedbiri erken almak gerekir.



ACİL EYLEM PLANI

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Üreticilerin kuraklığa dayanıklı nohut, mercimek gibi baklagiller ile susam ve aspir gibi yağlı tohumlu bitkilere yöneldiğini görebiliriz. Ayrıca, modern sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve toprak nemini koruyan minimum toprak işleme tekniklerinin benimsenmesi şarttır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın acil eylem planında, kuru ve sulu tarım alanlarında gerekli su yatırımlarının planlanması, iklim dostu tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması, tohum ve bitki çeşitliliği, sulama teknikleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, ekonomik ve sosyal destekler, mera otlatma planları, arazi kullanım planları, kuruda tarımsal üretim yapmak için gerekli tedbirlerin planlanması gibi konular yer alıyor. Bununla birlikte sigortalamanın da önemi ortaya çıkıyor.

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Hayvansal üretimde de değişiklikler bekleniyor. Büyükbaş hayvancılıkta yem maliyetlerinin artması nedeniyle, küçükbaş hayvancılığa doğru bir yönelim olabilecektir. Meralar üzerindeki baskının azaltılması ve yem bitkisi üretiminin artırılması planlanıyor.”

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç gazetemize özel açıklamalarda bulundu

ÖNERİLER:

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Çukurova'nın tarımsal üretimini sürdürülebilir kılmak için de şu önerileri sıraladı:

“Akıllı tarım teknolojilerinin yaygınlaştırılması,

Su tasarruflu sulama sistemlerine geçilmesi,

İklim değişikliğine uyumlu ürün desenine geçiş yapılması,

Toprak nem koruma tekniklerinin uygulanması,

Erken uyarı sistemlerinin kullanılması,

Sigorta kapsamının, tarımsal destek ve teşviklerin artırılması.

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Çukurova’mızı küresel ısınmaya karşı korumak ve sahip çıkmak için üreticiden başlayarak ilgili tüm kurum ve kuruluşların koordineli bir şekilde hareket etmesi zaruriyettir. “