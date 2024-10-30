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Erdal Fernergiz
Erdal Fernergiz
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Çukurova’da ‘cumhuriyet defilesi’ beğeni topladı

#Çukurova Belediyesi#Adana#Belediye

Adana Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin düzenlediği Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. Yıldönümü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları büyük coşkuyla sevinçle kutlandı.

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Adana Büyükşehir Belediyesi önünden yürümeye başlayan ve Büyükşehir Belediye Bandosu’nun eşlik ettiği coşkulu kalabalık, Cumhuriyete ve Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılık sloganları attı.

Atatürk Caddesi ve Ziyapaşa Bulvarı boyunca Uğur Mumcu Meydanı’na yürüyen on binlerce Adanalıya, çok sayıda kalabalık bir vatandaş grubu eşlik etti. Korteje, balkonlarından bayraklarıyla destek veren Adanalılar, yürüyüşün coşkusunu attırdı.
Adana’da milli bayram kutlamalarında meşaleli yürüyüş yapılmasını gelenekselleştirdiklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, bu geleneğin 14-15 yıldır devam ettiğini söyledi.

UNUTMAYACAĞIZ UNUTTURMAYACAĞIZ

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bu Cumhuriyeti nasıl kurduklarının unutturulmak istendiğini, bu yüzden milli bayramları daha büyük bir coşku ve katılımla kutlamak için harekete geçtiklerini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, “Ulu Önderimizin yaptıklarını unutmayacağız ve unutturmayacağız” dedi.Çukurova’da ‘cumhuriyet defilesi’ beğeni topladı

Başkan Zeydan Karalar konuşmasını şöyle sonlandırdı: “Cumhuriyetimizin, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün önemini, kıymetini bilelim. Bugün burada, Uğur Mumcu meydanında toplanan on binlerce Adanalı, Cumhuriyetle ilgili kararlı duruşunuzu gösteriyor. Geçen yıl söylediğimi tekrar ediyorum. Ulu Önderimiz rahat uyu, Cumhuriyet emin ellerde, işte Adana burada, işte gençler burada.”Çukurova’da ‘cumhuriyet defilesi’ beğeni topladı
Konuşmaların ardından Mor ve Ötesi Adanalılarla buluştu. Adanalılar Mor ve Ötesi’nin muhteşem şarkılarıyla coştu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın kutladı.Çukurova’da ‘cumhuriyet defilesi’ beğeni topladı

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CUMHURİYET RESEPSİYONUNA İLGİ BÜYÜKTÜ

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger ev sahipliğinde Adana Valiliği Taşköprü Binasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Resepsiyonu düzenledi. Cumhuriyet Resepsiyonu, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Cumhuriyet’in anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger: “Bugün cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimiz ilelebet var olsun . Kazanımlarıyla birlikte gelişerek, muasır medeniyetler seviyesinde üzerine çıkarak modern çağdaş toplumlar içerisinde onur duyulacak, yerini koruyarak daha da pekiştirerek devam etsin diyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyor, Cumhuriyet Bayramı’nızı kutluyorum” dedi.Çukurova’da ‘cumhuriyet defilesi’ beğeni topladı

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ÇUKUROVA’DA CUMHURİYET DEFİLESİ

Çukurova Belediyesi’nin Cumhuriyet’in kuruluşunun 101’nci yılı dolayısıyla düzenlendiği Cumhuriyet Şöleni’nde Atatürk Fotoğrafları Sergisi, Müzik Dinletisi, Gülen Yüzler Kreşleri Gösterisi, Cumhuriyet Defilesi Çukurovalılar tarafından büyük ilgi gördü.

Çukurova Belediyesi hizmet binası bahçesi ve Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere Gülen Yüzler Semt Kreşleri’nde eğitim gören çocuklar, aileleri, il ve ilçe örgütleri, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurttaşlar katıldı.Çukurova’da ‘cumhuriyet defilesi’ beğeni topladı

Çukurova Belediyesi’nin kreşlerinde eğitim gören miniklerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı saygı duruşu ve istiklal marşını okuyarak başladı. Özel hazırladıkları gösterileri sunan kreş öğrencileri şarkılar, marşlar ve şiirlerle Cumhuriyet’in kuruluşunun 101’nci yılını coşkuyla kutladı. Minik öğrenciler, gösterilerin ardından ellerinde Türk Bayraklarıyla marş söyleyerek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. Çocukların gösterilerini ilgiyle izleyen aileler ise duygu dolu anlar yaşadı.Çukurova’da ‘cumhuriyet defilesi’ beğeni topladı

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Cumhuriyet Şöleni, Cumhuriyet döneminde giyilen kıyafetlerden ilham alınarak tasarlanan ‘Cumhuriyet Defilesi’ ile devam etti. Cumhuriyet ruhunu yeniden canlandıran defile büyük beğeni ile karşılandı.

#Çukurova Belediyesi#Adana#Belediye
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